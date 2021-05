Home » Mode 3 astuces pour réussir la pose de son vernis à ongles Mode 3 astuces pour réussir la pose de son vernis à ongles

Le vernis à ongles offre une allure authentique à vos ongles. Symbole de féminité et de beauté, et arme de séduction redoutable, nombreuses sont les femmes qui portent du vernis à ongles chaque jour. Avoir de jolies mains nécessite en effet une belle manucure. Seulement, réussir la pose de vernis n’est pas une mince affaire pour toutes. Entre le choix du vernis, le choix des accessoires nécessaires et le rituel à proprement parler, il est important d’adopter les bonnes pratiques. Pour que la pose de vernis devienne un moment de détente et non un vrai véritable casse-tête, nous vous avons concocté quelques astuces.

Du vernis, mais uniquement une gamme de vernis de qualité

La réussite d’une manucure ne dépend pas seulement des techniques choisies. Il faut également investir dans les bons produits.

A découvrir également : L'histoire du dragon et sa représentation

Quelle marque choisir ?

En plus de vos bijoux, vos vêtements, votre sac et vos chaussures, vos ongles représentent un élément clé pour parfaire votre tenue. Et le secret d’une manucure réussie passe par le choix de votre vernis. Un vernis de marque constitue d’ailleurs un gage de qualité et de protection sur la durée. Sur le marché du nail art, Je Sens le Bonheur propose toute une gamme de vernis, notamment la marque ESSIE, spécialement conçue pour mettre en valeur vos ongles. Vous y trouverez des vernis à ongles qui s’appliquent facilement et avec une précision digne d’un professionnel. Ils sèchent plus rapidement et garantissent une tenue de 15 jours environ.

A lire également : S'habiller en mode Steampunk : comment s'y prendre ?

Quels sont les trois produits essentiels à avoir absolument ?

Vous devez avoir une base coat, un vernis et un top coat pour réussir la pose de votre vernis à ongles.

La base coat est un produit transparent de texture assez épaisse. C’est l’application de base pour commencer la pose d’un vernis. Elle sert à protéger vos ongles des pigments, surtout si le vernis en contient. Elle améliore également l’adhérence du vernis à ongles.

est un produit transparent de texture assez épaisse. C’est l’application de base pour commencer la pose d’un vernis. Elle sert à protéger vos ongles des pigments, surtout si le vernis en contient. Elle améliore également l’adhérence du vernis à ongles. Le vernis apporte une touche de couleur et de glamour à vos ongles. Là encore, préférez les vernis de qualité avec une bonne tenue et une excellente protection. Pour obtenir un fini parfaitement lisse, vous pouvez par exemple opter pour du vernis semi-permanent,

apporte une touche de couleur et de glamour à vos ongles. Là encore, préférez les vernis de qualité avec une bonne tenue et une excellente protection. Pour obtenir un fini parfaitement lisse, vous pouvez par exemple opter pour du vernis semi-permanent, Le top coat apporte une manucure ultraglossy. Cette application protège votre vernis des agressions extérieures. À cela s’ajoute la touche de brillance tant rêvée lors de la pose de vernis à ongles. Grâce au top coat, vos ongles seront plus forts.

Ces trois produits se catalysent sous une lampe UV ou LED.

Quelle couleur privilégier ?

Le choix de la couleur n’est jamais facile, surtout avec l’infinité des nuances. Néanmoins, lorsque vous choisissez une couleur de vernis à ongles, faites-le en fonction de votre carnation. Par exemple, si vous avez une peau claire, optez pour un vernis à ongles rouge foncé, violet ou rose. Vous avez une peau foncée ? Toutes les nuances de couleurs vous iront à la perfection, des teintes claires aux plus foncées. Pour une peau mate, préférez les nuances hautes en couleur telles que le rouge vif et l’orange.

Il est également important de choisir la couleur de votre vernis à ongles en fonction de votre tenue et de votre maquillage. Faites en sorte que les couleurs soient complémentaires sans forcément être assorties. Certaines femmes n’hésitent pas non plus à accorder la couleur de leur vernis à ongles avec les saisons. Par exemple, en été, préférez les couleurs flashy, comme le jaune et l’orange. En hiver par contre, optez pour des teintes plus sombres telles que le noir et le rouge bordeaux.

Un rituel de pose de vernis à ongles à respecter à tout prix

La pose du vernis à ongles ne se fait pas n’importe comment. Chaque étape est cruciale pour vous garantir une manucure soignée.

Étape 1 : préparez vos ongles avant de poser le vernis

Lorsque l’on parle de préparation, on fait surtout référence au fait de limer les ongles. Cette étape permet d’égaliser vos ongles. Veillez cependant à les limer dans un seul sens et non avec des mouvements de va-et-vient pour ne pas les casser ou les abîmer. Ensuite, plongez vos mains dans un bol d’eau. Cette étape permet de ramollir vos cuticules. Une fois ramollies, vous n’aurez plus qu’à les repousser avec un bâtonnet. Enfin, à l’aide d’un polissoir, polissez vos ongles de manière à obtenir une surface bien lisse.

Étape 2 : appliquez la base coat, le vernis et le top coat

Pour commencer, roulez le flacon de vernis entre vos mains. L’objectif est de le réchauffer et de mélanger les pigments. Ensuite, appliquez une couche fine de base coat, puis trois couches de vernis. Pour finir, recouvrez vos couches de vernis par une couche fine de top coat. Des traces de vernis dépassent autour de vos ongles ? Trempez un coton-tige dans du dissolvant, puis nettoyez délicatement les bords de l’ongle.

Étape 3 : faites sécher le vernis

5 minutes après la pose du vernis, plongez vos ongles dans un bol d’eau froide. Cette dernière agit efficacement pour durcir le vernis. Au bout de quelques secondes, votre vernis sera sec. Vous pouvez également utiliser un sèche-ongles pour obtenir un résultat rapide.

Les accessoires indispensables, à ne surtout pas oublier

Que serait une manucure sans les accessoires qui vont avec ? Pour bien réussir votre pose de vernis à ongles, vous aurez besoin de quelques accessoires. Les plus habituels sont :

Une lime à ongles : elle est nécessaire pour réajuster vos ongles au moins une fois par semaine. En verre ou en grain, elle est indispensable pour retoucher vos ongles qui viennent de se casser,

: elle est nécessaire pour réajuster vos ongles au moins une fois par semaine. En verre ou en grain, elle est indispensable pour retoucher vos ongles qui viennent de se casser, Un repousse-cuticules : cet outil permet de repousser la peau qui se trouve à la base des ongles. Il se présente souvent sous forme de bâtonnet de bois,

: cet outil permet de repousser la peau qui se trouve à la base des ongles. Il se présente souvent sous forme de bâtonnet de bois, Un polissoir : il sert à lisser la surface de vos ongles. Une fois vos ongles bien polis et le vernis posé, le résultat sera impeccable,

: il sert à lisser la surface de vos ongles. Une fois vos ongles bien polis et le vernis posé, le résultat sera impeccable, Du dissolvant : il sert à retirer votre vernis à ongles si nécessaire. Il permet également d’enlever le surplus lors de la pose.

Vous pouvez lire également : comment choisir sa cuisine ?