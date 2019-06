Home » Actu Les douleurs soulagées par les aimants thérapeutiques Actu Les douleurs soulagées par les aimants thérapeutiques

Technique utilisée depuis l’antiquité, la magnétothérapie est de plus en plus appréciée en France. Permettant de soulager différents maux et favoriser le bien-être, les aimants magnétiques s’avèrent parfois être une excellente alternative à certains médicaments.

Ils permettent d’influer sur les champs magnétiques du corps sans aucune substance chimique qui pourraient déclencher des effets secondaires indésirables.

Migraines et Insomnies

Le stress au travail, la fatigue, etc. nombreuses sont les causes des maux de tête et de migraines. Ces douleurs bien que passagères peuvent s’avérer très désagréables.

Les aimants magnétiques peuvent agir sur les ondes qui composent le cerveau. Ainsi, en rééquilibrant notre champ magnétique, ils calment les douleurs, que ce soit de céphalée, migraine ou migraine ophtalmologique.

Une des solutions pour soulager les maux de tête : la piécette, un aimant à force douce, à placer 10 minutes sur la zone douloureuse. Utilisée avant d’aller dormir, elle présente également des effets bénéfiques sur le sommeil.

Autre solution, les dalles magnétiques. On place les dalles sur son sommier en les espaçant de 15 centimètres les unes des autres et de sorte qu’elles couvrent l’ensemble de votre corps. Ainsi, les dalles établissent l’orientation idéale de votre lit sans que vous n’ayez à changer la disposition de votre chambre ! Elles vous assurent ainsi un sommeil réparateur et évitent les insomnies.

Les aimants magnétiques sont aussi déclinés en différents accessoires pratiques et utilisables quotidiennement comme le bandeau magnétique à mettre autour de sa tête pour la soulager et utilisable aussi longtemps qu’on le souhaite. Ou encore, le masque de relaxation, constitué d’aimants doux à poser sur les yeux.

Douleurs musculaires et articulaires

Les aimants thérapeutiques peuvent aussi bien apaiser les rhumatismes que les douleurs cervicales en passant par les douleurs d’épaule. Positionnés côté Pôle Sud, les aimants thérapeutiques ont des vertus anti-douleurs et anti-inflammatoires. On le garde alors sur la peau jusqu’à disparition de la douleur. Côté Nord, l’aimant est connu pour être un décontractant musculaire.

Ainsi les dalles magnétiques, utilisées aussi pour les maux de tête et l’insomnie, peuvent également contribuer à soulager des douleurs articulaires liées à l’arthrose ou l’arthrite.

Les colliers cervicaux, constitués de 17 aimants, sont ainsi utilisables dès l’apparition des douleurs au cou et sans limites.

Vous ressentez des douleurs au niveau de l’épaule ? Optez pour les épaulières magnétiques, constituées de 12 puissants aimants néodymes, elles couvrent l’ensemble de votre épaule, tout en étant ajustable et invisible sous les vêtements.