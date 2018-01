Home » Maison Les bases pour déménager en toute quiétude ? Maison Les bases pour déménager en toute quiétude ?

Un déménagement tourne autour de trois axes, le rangement, le transport et le stockage. Pour profiter d’un déménagement rapide et moins stressant, vous pouvez désormais opter pour de nouvelles solutions de transport et de stockage de vos effets personnels. Nous vous proposons de la suite de cet article des solutions adaptées à votre déménagement.

Trouver la bonne solution de transport

Le déménagement nécessite de gérer le transport de vos cartons de votre ancienne maison vers votre nouveau chez vous. Cette procédure peut être compliquée et très onéreuse. Vous pouvez choisir plusieurs solutions. Par exemple, demander l’aide d’un proche qui a un véhicule adapté.

Il est également possible de passer par des solutions de déménagement low cost. Pour plus de praticité, un spécialiste des solutions de déménagement et de stockage met à votre disposition un service de location de véhicule incluant un conducteur et un déménageur.

Un autre aspect du déménagement à prendre en compte est la gestion de l’espace. Pour y remédier, la solution box de stockage est recommandée.

La location de box de stockage

Vous pouvez choisir la location de box de stockage pour plusieurs raisons : pour un déménagement dans un appartement moins spacieux ou pour tout simplement garder des effets dont n’avez pas besoin dans l’immédiat. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de louer un box de stockage de votre choix.

Vous pouvez bénéficier d’un réseau de box de stockage présent dans plusieurs villes de France notamment au Mans, à Caen, à Saint-Saturnin, à Chartres, à Laval, etc. Par exemple, pour la location d’un box à Rennes, il est possible d’opter pour des surfaces allant de 2 à 50 m2. Auprès d’un professionnel, vous pourrez louer un garde-meuble hautement sécurisé et moderne (cadenas, code, surveillance vidéo, alarme volumétrique, etc.).

La solution du box de stockage est une solution sur mesure et économique. Le tarif est fixé selon le temps d’utilisation et vous n’avez pas à vous encombrer des procédures de bail. C’est rapide, fiable et simple.