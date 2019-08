Home » Maison 4 raisons d’opter pour l’achat d’un poêle à granulés Maison 4 raisons d’opter pour l’achat d’un poêle à granulés

Il existe plusieurs types de poêles pour se chauffer. De façon évidente, chaque type de poêle dispose de ses avantages et de ses inconvénients. Le choix du poêle à granulés comme solution de chauffage ne fait pas exception à cette règle. Toutefois, s’il est vrai que chaque choix rime avec ses avantages et inconvénients, il est également vrai que le poêle à granulés à ses spécificités qui font de lui un meilleur choix en comparaison aux autres types de poêles pour se chauffer. C’est d’ailleurs pour cela que nous allons évoquer dans cet article, 4 raisons qui vous motiveront certainement à opter pour l’achat d’un poêle à granulés.

Le poêle à granulés, une solution écologique et économique

Également connus sous le nom de « Pellet », les poêles à granulés sont reconnus pour leurs caractères économes du fait qu’ils permettent de réduire la consommation des chauffages des particuliers, grâce à leurs combustions optimales, en raison de leurs forts pourvoir calorique.

Cette réduction de la consommation du chauffage induit donc le fait que le poêle à granulés soit aussi une machine à forte valeur écologique. Par ailleurs, les granulés de bois sont spécifiquement utilisés pour ce genre d’appareil de chauffage parce qu’ils sont conçus pour leurs types de combustions.

Une utilisation au meilleur prix

Malgré la demande que l’on constate de plus en plus croissante, le prix du granulé est resté stable depuis pratiquement 10 ans. En plus, la production du granulé augmente considérablement. Mieux, en France, le système rend disponible, un crédit d’impôt pour l’installation d’un poêle à granule. Cela dit, le poêle à granulés est définitivement une solution de chauffage assez économique et réellement écologique.

Une exploitation pratique

Le poêle à granulés permet de se chauffer au bois, tout en conservant une autonomie et un confort qui se voit difficile à obtenir avec le bois bûche. Ceci est alors un très bon avantage qui découle d’une performance unique chez le poêle à granulés : la combustion optimisée du bois.

Le caractère local du poêle à granulés

Vu la croissance de la production des granulés en France, l’on n’a pas besoin de se déplacer pour aller chercher loin ce qui est déjà à portée de main. De ce fait, en 2016 par exemple, la capacité de production de la France a atteint 1 000 000 de tonnes et doublera certainement durant les années à venir.

De plus, en optant pour le poêle à granulés, vous participez à la création et au maintien de beaucoup d’emplois qui se comptent désormais par milliers dans cette filière. Les estimations donnent des chiffres allant jusqu’à 7 000 emplois durant l’année 2016.