Les avantages du coffre de toit

Les coffres de toit offrent l’opportunité de pouvoir voyager sans rien oublier de ses bagages. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas compliqué d’installer un coffre de toit. Il existe actuellement de nombreux modèles du plus design au plus traditionnel, tous ont une capacité de rangement malgré leur compacité. Le coffre de toit pour la voiture remplace la valise et il offre un stockage de qualité.

Comment loger tous les bagages ?

À chaque départ en vacances, c’est toujours le même problème, comment ranger tous les bagages. Le coffre de toit est la solution. Avant de se lancer dans l’achat d’un coffre de toit, il est essentiel de vérifier dans le livre de bord la charge admissible par le toit du véhicule. Il faut aussi se poser les bonnes questions, sera-t-il utilisé occasionnellement ou fréquemment, un complément de portage ou sera-t-il le coffre principal. Une fois défini l’usage, il faut réfléchir à son impact sur le roulage, mais aussi à son stockage. Il est fabriqué en matière plastique ou en composite, ce sont les plus répandus. Leurs silhouettes garantissent une meilleure pénétration dans l’air, ce qui limite partiellement la surconsommation de carburant.

Les coffres de toit, un équipement de grande utilité

Les coffres de toit souples sont conçus de solides tissus synthétiques imperméables. Ils sont munis de renforts afin d’assurer une meilleure tenue. De par leur conception, ils offrent un aérodynamisme proche de celui d’un chargement de galerie. Leur principal défaut, leur vulnérabilité en cas de vol de bagages lors d’un stationnement. Facile à installer, le coffre de toit souple est sans aucun doute celui qui reste le plus modulable. Rigides ou souples, les coffres de toit sont très populaires auprès du public. Ils sont moins chers que les remorques puisque leurs prix varient de 80 à 200 euros. Il est important de bien vérifier que votre assurance auto comprend l’option coffre de toit.