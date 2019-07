Home » Auto Demande de carte grise en ligne, les avantages Auto Demande de carte grise en ligne, les avantages

En effectuant la demande de carte grise en ligne, vous pourrez économiser du temps. Vous éviterez ainsi les longues files d’attente en préfecture. Praticité, simplicité cette démarche pour une soumission de carte grise en ligne a des atouts indéniables. Il vous faudra juste rassembler les pièces nécessaires et les envoyer.

La carte grise via internet

Vous n’avez pas à traverser toutes les démarches administratives relatives à une telle requête. Vous n’avez qu’à attendre que le site vous envoie votre carte grise à l’adresse que vous avez indiquée. Effectuer une demande de carte grise en ligne est particulièrement pratique surtout si vous ne pouvez pas vous déplacer en préfecture. En faire la demande via internet a de nombreux atouts, le premier est sans doute le plus tangible reste le gain de temps. Aujourd’hui la demande de carte grise est de plus en plus facile, et cela depuis novembre 2017. En effet pour des raisons de sécurité, la demande se fait désormais de cette façon, exclusivement en ligne. Pour les conducteurs peu familiarisés avec les nouvelles technologies, les professionnels de l’automobile se chargent de l’opération.

Comment ça marche ?

Afin de simplifier les demandes liées à la demande de carte grise, on peut désormais le faire en ligne. Simplicité, rapidité, il suffit de remplir les champs de simulation, numéro d’immatriculation, date de mise en circulation, fiscalité. Vous n’avez ensuite qu’à valider votre demande et attendre le mail de confirmation. Une liste de documents vous sera demandée pour la mise en place du dossier. Dès réception et après vérification, le traitement du dossier se fera généralement en 24 heures. Votre carte grise vous sera envoyée par voie postale sous pli recommandé. En choisissant la demande de carte grise en ligne, vous bénéficiez de nombreux avantages, rapidité, gain de temps, sécurité. À titre d’information, vous n’avez qu’un mois après l’achat du véhicule pour faire son immatriculation.