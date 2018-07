Home » Business Ce que les entreprises sous-traitent Business Ce que les entreprises sous-traitent

Aujourd’hui, pour plus de rentabilité, les entreprises n’hésitent plus à confier certaines tâches à des experts indépendants. Premièrement, ils ont la garantie de bénéficier des conseils d’une équipe d’experts. Deuxièmement, cela permet de réduire ses charges fixes. Troisièmement, elles font des économies sur des postes à rémunération très élevée. Plus particulièrement, ce sont ces trois services qui sont les plus concernés.

La gestion des ressources humaines

À l’origine, les entreprises faisaient appel à ces experts pour gérer le recrutement du personnel. Aujourd’hui, d’après le cabinet-conseil RH Abaka, les prestations se sont diversifiées. Aujourd’hui, les agences proposent des conseils en management, des formations en gestion des ressources humaines, de l’outplacement et de l’accompagnement aux conjoints pour faciliter les déplacements. Les sociétés sont bien mieux conseillées et ont des équipes plus adaptées aux spécificités de l’entreprise en question ou au secteur d’activité.

Le service juridique

Avant, dans les moyennes et les grandes sociétés, il y avait un service entièrement dédié aux questions d’ordre juridique. Cela permettait de gérer en interne les contrats de vente, de fournitures, de partenariats, de publicité, de travail ou encore les contentieux et les factures impayées. Aujourd’hui, les entreprises préfèrent avoir recours à des études d’avocats spécialisés ou des cabinets de recouvrement, car ils proposent un travail d’équipe qui combine plusieurs domaines d’expertise.

La comptabilité

Enfin, l’un des pôles les plus sous-traités actuellement resta la gestion et la comptabilité. Grâce au développement de logiciels de gestion intégrée toujours plus performants, il est possible de faire appel à des intervenants qui travaillent depuis l’extérieur. En ayant accès à distance au système central d’information, les experts ont la possibilité de gérer les comptes et les bulletins de paie en temps réel. D’ailleurs, au-delà de ces prestations, ce sont de véritables prestations de consulting qui sont proposées par des spécialistes ainsi que des conseils sur mesure.