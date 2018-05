Home » Mode La barbe est définitivement de retour Mode La barbe est définitivement de retour

Elle s'affiche aujourd'hui partout, réintroduite par les hipsters, adoptée par les créateurs de mode, portée par de nombreux artistes, la barbe plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Elle se dévoile de différentes façons, courte, longue, de trois jours, totalement maîtrisée ou quelque peu négligée. La barbe, c'est avant tout une expression de la personnalité comme le montre https://www.tonsor-cie.com.

La barbe est ancrée dans notre société

Aujourd'hui porter la barbe, c'est super tendance. Mode oblige, les barbiers sont de retour. Les femmes changent de look à travers les couleurs, les coupes de cheveux, les hommes quant à eux jouent la métamorphose avec la barbe. Dans toutes les civilisations, la pilosité faciale a été le symbole de différentes croyances religieuses ou mythologiques. Dans l'ancienne Égypte, les hommes étaient imberbes par mesure d'hygiène, les dieux par contre se distinguaient par le port d'une barbe. Dans l'antiquité, elle était synonyme de virilité, mais également de sagesse. Les héros sont généralement barbus. De tout temps, la barbe a su s'imposer pour les hommes.

Les hommes assument leur barbe

Avocats, VRP, épiciers, étudiants, banquiers… Tous portent la barbe. L'adolescent pour se vieillir un peu et gagner en autorité se laisse pousser la moustache. Elle n'a jamais été aussi populaire, et depuis quelques années, elle a su s'imposer chez la gent masculine. On trouve de plus en plus d'hommes qui souhaitent affirmer leur virilité au travers de cette pilosité faciale. La barbe de trois jours est toujours d'actualité. Celle courte de 10 jours est également adoptée par les hommes, elle permet d'apparaître moins négligé. La barbe complète, longtemps considérée comme une barbe vieillotte est aujourd'hui un style remis au goût du jour. Le bouc a traversé les décennies, il est simple à entretenir. Les barbes fournies sont très tendance, elles donnent à la silhouette un air sophistiqué ou audacieux.