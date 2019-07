Home » Mode Où acheter une bague en argent ? Mode Où acheter une bague en argent ?

La bague en argent s’offre en diverses circonstances et a l’avantage d’être aussi bien déclinée dans des versions masculines que féminines. Pour trouver le modèle idéal, rapprochez-vous d’un bijoutier-joaillier de qualité, qui saura vous proposer de superbes modèles originaux, variés et certifiés, afin de correspondre à toutes les personnalités.

L’argent du joaillier bijoutier

Un certificat d’authenticité

En premier lieu, en accordant votre confiance à un bijoutier-joaillier, vous vous affranchissez de commander un bijou auprès d’un charlatan et obtenez un certificat d’authenticité. Ce document que l’on vous délivre atteste des éléments qui composent votre bijou. Dans le cas d’une bague argent, vous avez la garantie que les composants qui la composent sont conformes aux mentions qui sont indiquées sur sa fiche produit.

De plus, la garantie qui l’accompagne vous permet de concrétiser votre achat en toute sérénité. Elle répond aux règles communes édictées par le Code la Consommation. À titre d’exemple, un défaut de conformité donne lieu à la réparation de la pièce ou à un remplacement gratuit.

Bague en argent – vuillermoz.fr

La composition

Ces professionnels s’attachent à présenter des bijoux en argent massif, un métal que l’on retrouve aussi sous le nom d’argent 925 ou d’argent sterling. Il s’agit plus précisément d’un alliage, dans la mesure où les pièces confectionnées ne sont pas recouvertes uniquement d’un argent pur. Cela étant, sa teneur minimum en argent est de 92,5%, conjuguée à d’autres métaux, le plus fréquemment du cuivre.

Sans lui, l’argent serait trop mou. Dans l’Hexagone, mais également sur le continent asiatique, des bijoutiers promeuvent de l’argent rhodié. D’une part, l’application du rhodium sur de l’argent 925 évite au bijou de s’oxyder avec le temps. D’autre part, il lui confère un aspect plus brillant.

Les avantages de ce métal

Ce matériau intemporel est plébiscité par toutes les personnes qui affectionnent les bijoux… ou presque ! Il fait craquer aussi bien celles et ceux qui le portent que leur partenaire qui ne reste pas insensible devant ce métal précieux. Sa faculté à réfléchir la lumière en fait une matière singulière et certains préfèrent son raffinement à l’apparence de l’or, métal quant à lui considéré parfois comme un peu trop clinquant.

Par ailleurs, cet apparat a l’atout de s’accorder avec diverses pierres et couleurs et il est décliné dans de nombreux styles. Les professionnels en tirent profit pour confectionner des bijoux divers et variés, nous verrons d’ailleurs qu’ils sont les plus compétents pour vous conseiller la pièce susceptible de vous combler. Si vous craignez de le voir s’abîmer, sachez que le cuivre dont il est composé le rend suffisamment solide.

La bague en argent, pour qui ?

Une bague en argent pour femme

Vous allez vous agenouiller et demander la main de votre âme sœur, ou recherchez un bijou pour un PACS ? Il vous faut nécessairement marquer le coup et sublimer ce moment avec un bijou de qualité. Qui de mieux qu’un spécialiste de la joaillerie peut vous accompagner dans votre choix ? Outre les pierres précieuses connues du grand public, on distingue d’autres pierres adaptées pour prouver votre amour à votre compagne.

Leurs significations respectives vous sont révélées par un bijoutier qui les maîtrise à la perfection. On songe notamment à la pierre qui capte l’énergie positive, à savoir l’améthyste. Il s’agit aussi du granit, qui symbolise la constance et la fidélité, deux valeurs primordiales quand on aspire à s’unir pour la vie !

Existe-t-il des modèles pour les hommes ?

Les femmes ne sont pas les seules à aimer porter ce type de bijou, loin s’en faut ! Qui plus est lorsqu’il s’agit d’une pièce argentée – plus discrète que la bague dorée – et qui bénéficie d’une connotation plus masculine. Pierre ou pas pierre ? Sobres et élégantes, les chevalières dépourvues de pierre constituent assurément des choix opportuns.

Vous pourriez aussi tenir compte de sa personnalité et de son style vestimentaire pour affiner votre choix. Intéressez-vous également aux vertus et pouvoirs que l’on prête à ses pierres. Nous faisons par exemple allusion au lapis-lazuli, qui symbolise la confiance et favorise la communication. Si vous l’imaginez porter avec élégance la couleur chaude de la cornaline, sachez que cette pierre apaise la jalousie et apporte de la force. Quant à l’onyx, ses propriétés conviennent particulièrement bien aux signes astrologiques que sont le Lion, le Sagittaire et le Capricorne. Une pierre qui favorise entre autres la méditation et stabilise les personnalités les plus impulsives.

La bague en argent côté pratique

Comment choisir la taille ?

Si vous vous apprêtez à surprendre votre partenaire, il vous sera forcément difficile de mesurer la circonférence de son doigt. À moins d’entreprendre cette démarche durant son sommeil, et encore faut-il que ce dernier soit suffisamment lourd pour que la situation ne devienne pas gênante ! D’autres solutions vous permettent de connaître la taille de la bague en argent que vous prévoyez de choisir.

Tout d’abord, vous pourriez recourir à un baguier en ligne et tout simplement comparer l’une de ses bagues en la posant avec les gabarits existants, en prenant soin de se baser sur le diamètre intérieur du bijou. L’alternative consiste à mesurer son diamètre à l’aide d’un pied à coulisse ou d’une règle graduée. Après avoir déterminé l’espace qui délimite ses bords intérieurs, il vous suffit de multiplier par le nombre PI (environ 3,14) et le tour est joué !

Une bague adaptée à la morphologie

Pour autant, cela ne suffit pas pour sélectionner la bague qui le ou la comblera pleinement. En faisant appel à un bijoutier ou un joaillier de confiance, vous êtes bien mieux armé pour repérer le modèle adéquat. Il vous alerte nécessairement sur l’importance du style et de la taille de la bague. À titre d’exemple, il est préférable de s’orienter vers une bague peu serrée si son poids est déjà conséquent. À l’inverse, un bijou fin n’a pas besoin de faire preuve de mobilité, il peut être davantage serré sans gêner son bénéficiaire. En outre, la morphologie influe sur l’esthétique de la bague en argent. Les bagues volumineuses s’accommodent plutôt bien des doigts épais, tandis que les bagues délicates embellissent plutôt les doigts fins. Chaque personne soucieuse de son apparence y trouvera ainsi son compte !

Vous souhaitez marquer un moment unique avec une bague en argent sur mesure ? Rapprochez-vous d’un joaillier réputé, qui définira à vos côtés le modèle parfait, créé et conçu spécialement pour la personne aimée.