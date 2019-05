Home » Maison Et si ce soir on cuisinait cookeo ? Maison Et si ce soir on cuisinait cookeo ?

Cookeo, c’est un petit robot ingénieux qui cuisine à notre place ! Facile et pratique, il permet d’économiser du temps mais également de l’espace puisqu’il remplace la plupart de nos ustensiles de cuisine. Véritable petite merveille, il est programmé pour cuisiner tout ce que l’on veut en un temps record ! Mais le seul souci reste bien évidemment l’inspiration. Heureusement, certains blogs se sont spécialisés dans les recettes cookeo afin que vous ne tombiez plus jamais en panne d’idées et de repas.

Une merveille de cookeo

Lorsque la technologie se met à notre service, cela donne le robot cookeo ! Véritable petite merveille de technologie, il dispose de 7 modes de cuisson que sont : sous pression, vapeur, dorage, cuisson douce, mijotage, réchauffage et maintien au chaud. Et oui, il est capable d’attendre les retardataires en maintenant notre plat tout chaud et surtout, déjà cuisiné. Grâce à lui, vous pourrez vider l’intégralité de vos étagères puisqu’il remplace votre casserole, votre poêle mais également, votre mijoteuse et votre cuit vapeur. En plus de cela, il vous fait gagner un temps considérable puisque vous n’avez plus qu’à vaquer à vos occupations quotidiennes pendant qu’il cuisine ! Seul petit bémol, il n’est pas encore capable d’avoir de l’imagination pour nous, ce qui nous oblige forcément à aller chercher des idées recettes.

Des milliers de recettes cookeo

Avec une telle merveille de technologie, ce serait dommage de s’en passer. Voilà pourquoi, certains blogs se sont spécialisés dans les recettes cookeo et vous livrent tous les secrets de préparation. Ce soir pour le dîner, vous pourrez donc opter pour un ramequin d’œufs au jambon et boursin en entrée ou, un flan de courgettes. Pour le plat, on craque pour un rôti de saumon ou un risotto aux asperges. Quant au dessert, comment faire l’impasse sur une compote de pommes maison ou un yaourt nature ? Pour tous les goûts, et pour tous les jours, n’hésitez pas à consulter ce blog qui vous livrera toutes les astuces et l’inspiration dont vous aurez besoin au quotidien.