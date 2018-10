Home » Maison Le cuir pour un intérieur chic et authentique Maison Le cuir pour un intérieur chic et authentique

L’une des premières choses que l’on remarque lorsqu’on entre dans un salon, c’est le canapé. En effet, ce meuble appelle à la détente, mais donne de nombreuses informations sur le logement. Bien choisi, il crée une ambiance chaleureuse dans le salon et complète efficacement la décoration de cette pièce. Mais il existe une grande variété de canapés sur le marché et le choix n’est pas toujours aisé. Cependant, dans les logements, on trouve généralement le canapé en tissu ou en cuir. On parle ici du canapé en cuir, et des autres pièces en cuir qui donnent du chic et de l’authenticité à un intérieur.

Le canapé en cuir, de nombreux avantages pour votre logement

Le canapé en cuir est, dans un premier temps, très apprécié pour sa résistance. Pour avoir un canapé de qualité dans une pièce et en profiter pendant de nombreuses années, il faut choisir le modèle en cuir. Le cuir est en effet une matière qui offre une grande résistance à l’eau, aux tâches, et à la saleté. Grâce à ces qualités, vous pourrez avoir un intérieur toujours chic et propre avec un canapé en bon état. Le cuir est aussi une matière naturelle qu’on utilise et qu’on apprécie depuis de longues années. Il a commencé son parcours avec les chaussures, les montres, et les sacs, avant d’apparaître sur les canapés. Un canapé en cuir peut donc parfaitement convenir à un intérieur brut, vintage, et authentique.

Le cuir s’accorde bien avec le bois et le met en valeur. Cette matière peut s’intégrer sans difficulté dans n’importe quel style de décoration d’intérieur. C’est une matière noble qui offre une grande esthétique et de la sobriété à la déco d’une pièce. Mais on retrouve le cuir ailleurs que sur un canapé.

Les autres utilisations du cuir dans un logement

Le cuir n’est plus représenté uniquement sur les canapés. Cyrille Ouaki nous propose en effet, en plus de sa collection de canapés, des tapis faits en cuir, des fauteuils conçus avec la même matière, et bien d’autres objets de décoration. Il existe ainsi des revêtements en cuir pour les murs, et de petits objets déco tels que les anses, les portes-magazines, ou encore les lanières. Vous pouvez ainsi donner plus de chaleur et d’authenticité à toutes les pièces du logement en leur ajoutant de petites touches de cuir par endroit. Non seulement vous aurez un intérieur personnalisé et original, mais en plus, un large choix vous sera offert pour ce qui est des couleurs.

Le marron, le violet, le noir, le rouge, et le blanc sont très utilisés pour les objets en cuir. Il vous sera donc facile de créer l’harmonie dans votre pièce en choisissant une couleur qui s’y intègre bien. Mais vous pourriez aussi mettre en valeur un seul objet de décoration en utilisant une couleur qui attire immédiatement le regard, comme le rouge. Chic, authentique, et résistant, le cuir est une matière que votre intérieur va adorer et vous aussi.