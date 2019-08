Home » Maison Le barnum : une assurance festivités Maison Le barnum : une assurance festivités

Voici la pleine saison des fêtes en extérieur et la question de la météo s’invite toujours dans le choix de la date. Et s’il pleuvait le jour des évènements que vous organisez depuis des mois ? Pour éviter la catastrophe, équipez-vous de barnums : vous aurez la garantie de protéger la sono, le matériel fragile et vos invités en cas d’averse malvenue.

Une tente de réception peut sauver votre évènement

Un barnum pliant, une tente pliante ou une tente de réception : ce matériel est indispensable pour tout organisateur d’évènements qui se respecte. Définissez d’abord vos besoins. Combien d’invités souhaitez-vous abriter ? Comptez-vous installer un bar ou un buffet ? Avez-vous besoin d’une sonorisation ou d’une scène abritée ? Il existe des barnums de toutes les tailles, avec ou sans murs, etc.

Ensuite, nous vous conseillons d’acquérir un barnum de qualité professionnelle : solide et esthétique, vous pourrez facilement le réutiliser ou le revendre ensuite. Le site e-sunny.fr propose des barnums pour tous les goûts et pour toutes les occasions à un prix accessible.

Pourquoi choisir un barnum ?

Les barnums ont deux avantages sur les parasols. D’abord, ils ont une meilleure stabilité, surtout pour une surface de couverture large. Ensuite, les 4 pieds permettent une circulation fluide dans l’espace couvert et permettent de disposer du mobilier exactement comme vous le souhaitez : c’est l’occasion d’avoir des idées originales.

Un barnum invite à la fête

Vous trouverez des centaines d’occasions de réutiliser votre barnum : comme un mariage champêtre, un anniversaire d’enfants, une réception entre amis, un vide-grenier, ou tout simplement un abri contre le soleil au bord de la piscine… Il est même possible d’y installer un petit chauffage de jardin pour profiter de soirées en extérieur pendant des saisons moins propices.

Enfin, vous pouvez le prêter ou le louer pour des occasions diverses. Avec l’arrivée du printemps, tout le monde cherche un barnum et vos invités se souviendront que vous aviez un excellent barnum à la dernière fête que vous avez organisé.