Home » Mode L’avantage de la lingerie biologique Mode L’avantage de la lingerie biologique

La lingerie est une catégorie de vêtements extrêmement privilégiée par les femmes. Les sous-vêtements comme la plupart de nos habits contiennent du coton dont la culture est très demandeuse en insecticides et pesticides. Ces fibres polluées sont en contact direct avec la peau et peuvent faire apparaître des problèmes de santé. Face à ce constat, la lingerie biologique s’avère être beaucoup plus saine.

Un rêve devenu réalité

De nombreuses marques de lingeries bio et fabriquées en France ont fait leur entrée sur le marché. Les Françaises sont les plus grandes consommatrices de lingerie en Europe. La détox de nos jours a le vent en poupe, pourquoi ne pas l’instaurer dans nos dressings. La lingerie, on la porte à même la peau, elle doit donc être conçue avec des fibres saines. Le coton transgénique continue son expansion à travers le monde, plus de 90% de la production est en Inde, en Chine, aux USA. À moins de s’assurer que le coton utilisé est certifié bio, il y a de fortes chances que vos vêtements soient bourrés d’insecticides. Devant un nombre croissant de problèmes d’allergies et d’irritations cutanées, respiratoires, il est très important de bien choisir sa lingerie, car elle est tout de même en contact direct avec la peau.

Des vêtements bio pour ne pas s’empoisonner

La production du coton est la culture la plus polluante du monde. Elle utilise un quart des pesticides produits par l’homme. Outre sa production, le traitement du coton est tout aussi polluant, blanchiment, teinture, texture. Le coton bio peut se révéler être un peu plus cher, mais sa qualité est nettement supérieure. La peau absorbe les produits chimiques d’où l’intérêt de porter des sous-vêtements bio. Aujourd’hui, on peut trouver de la très belle lingerie bio à des prix tout à fait abordables. La santé n’a pas de prix. Les marques ont bien compris les évolutions des modes de consommation. Elles revendiquent une recherche de qualité en proposant des produits bio. La lingerie est un instrument de libération de la sensualité féminine. Pourquoi ne pas alors jouer l’atout bio pour rester en bonne santé, préserver la planète et rester femme ?