Comment reconnaître une vraie Rolex ?

Title : Les caractéristiques d’une vraie Rolex

Méta : Si vous souhaitez rehausser élégamment votre tenue, une montre Rolex est l’accessoire parfait. Mais encore faut-il qu’elle soit vraie.

Les amateurs de belle horlogerie sont toujours confrontés au dilemme de la contrefaçon. Quel que soit le style de la montre Rolex que vous préférez, il est possible de se trouver face à une fausse version. D’autant plus que Rolex fait partie des marques les plus imitées au monde. Sachez alors qu’il existe des caractéristiques évidentes qui vous serviront à différencier une vraie Rolex d’une imitation. Nous vous dévoilons tout !

La trotteuse

Pour vérifier l'authenticité d'une montre Rolex, examinez attentivement la trotteuse. Cette petite aiguille des secondes bénéficie d'un mouvement uniforme, d'une extrême finesse et ne produit aucun bruit. Même lorsque vous approchez la montre de votre oreille, vous n'entendrez aucun tic ou tac. Une montre authentique aura toujours une trotteuse parfaitement fluide et silencieuse. Vous pourrez ainsi la reconnaître d'une imitation qui, elle, dispose d'un mouvement discontinu émettant un bruit.

L’étanchéité

Vous pouvez aussi tester l’étanchéité qui fait partie des meilleures caractéristiques des Rolex. Toutes les montres Rolex, modernes ou vintages, sont parfaitement hermétiques. Elles ne prennent pas l’eau lorsque vous les mouillez. Il suffit donc de prendre un récipient rempli d’eau et de plonger la montre pendant quelques secondes. Une Rolex authentique restera en parfait état et ne prendra pas l’eau. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il s’agit d’un faux. À noter que vous devez bien visser le remontoir de la montre avant de l’imbiber d’eau. À défaut, vous risquez d’altérer le fonctionnement de votre Rolex, ou même l’abîmer définitivement.

Le numéro de série

Le numéro de série d’une Rolex est un élément pratiquement difficile à copier. Vous pourrez ainsi facilement vérifier sa correspondance avec le numéro inscrit sur le document d’origine du produit. Le numéro de série d’une vraie Rolex se trouve entre les cornes ou écrous, au niveau du cadran à 6 heures. Il suffit d’enlever le bracelet pour y accéder. Ensuite, vous pourrez examiner la qualité de la gravure et la précision et la finesse des lignes du numéro. Vous constaterez également l’inscription des mots « ORIG ROLEX DESIGN » entre les cornes à 12 heures. Il s’agit d’une mention inscrite sur toutes les montres Rolex, quel que soit le modèle. Pour une Rolex produite après 2007, le numéro de série peut se trouver au niveau du rehaut gravé à l’intérieur du cadran. Sachez également qu’avec le numéro de série, vous pouvez connaître la date de fabrication de votre montre.

Certaines montres Rolex disposent d’une fonction « date ». Si le modèle que vous convoitez en possède, prenez le temps de vérifier le changement de date. Une vraie Rolex présente un changement de jour inversé qui a lieu à 6 heures et non à 12 heures. Pour ce faire, tirez le remontoir et faites défiler les aiguilles dans le sens inverse. La date devrait alors changer quand les aiguilles arrivent à 6 heures après 2 tours de cadran. Dans le cas contraire, vous vous trouvez face à une imitation.

Le poids

Les montres Rolex sont conçues en métal précieux ou non, et en cristal. Elles bénéficient d’une valeur et d’une qualité de production incomparables. Mais lorsqu’elles sont vraies, ces montres de luxe pèsent aussi un certain poids selon le modèle et les matériaux utilisés. Vous pouvez ainsi soupeser votre montre pour vérifier son poids. Si elle est étrangement légère et ne s’ajuste pas correctement à votre poignet, elle est peut-être fausse. Pour en avoir le cœur net, il est possible de peser un modèle identique et comparer le poids. Vous saurez quelle est l’authentique en cas d’écart conséquent sur le poids.