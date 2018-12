Home » Business La teambuilding en entreprise, c’est quoi ? Business La teambuilding en entreprise, c’est quoi ?

C'est une activité qui est proposée aux salariés, aux collaborateurs dans le but de rassembler un groupe de personnes et de prendre conscience que le collectif et l'équipe sont plus forts. Les activités sont multiples, jeux ludiques, de réflexion, des concepts participatifs, de construction, sport d'équipe… La team building en entreprise est incontournable.

Comment réussir une teambuilding

Au travers d'un moment différent de la vie au sein de l'entreprise, la team building permet de créer et d'améliorer les liens existants entre tous les collaborateurs en mobilisant différentes compétences même les plus insolites. Ce temps partagé va ainsi permettre de développer des affinités, d'apaiser d'éventuelles tensions. C'est une véritable bouffée d'oxygène qui est donnée à toute une équipe. Les longues journées de séminaires où les participants étaient conviés dans de belles demeures pour y suivre des discours ennuyeux vont bientôt être remplacées par la team building. Sport, jeux, randonnées, activités créatrices, place à un créneau qui renforce les liens entre les salariés. Une façon intelligente de dynamiser une entreprise.

La réussite d'une team building

La destination montagne peut s'avérer être une très bonne idée de team building. Il existe de nombreuses activités dans ce domaine, randonnée à raquettes, balade pour rejoindre un restaurant, construction d'un igloo… Alors que le bien-être est au centre des préoccupations des entreprises afin que leurs salariés soient les plus productifs et qu'ils aient plaisir à venir travailler, la team building est une façon d'améliorer la cohésion et la solidarité entre toutes les équipes, de favoriser la communication, de donner un visage humain à l'entreprise. Les événements de team building se déroulent sur une durée allant d'une demi-journée à plusieurs jours. C'est une pratique née aux États-Unis et au Canada au début des années 80 et qui est en train de séduire de plus en plus les entreprises françaises.