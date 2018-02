Home » Maison La salle de bain, laboratoire de l’innovation technologique Maison La salle de bain, laboratoire de l’innovation technologique

Un robinet qui fuit, une pression de l’eau en berne, un tuyau percé, des w.c. bouchés, un robinet à changer, un chauffe-eau en panne, un évier bouché, une baignoire à transformer en douche à l’italienne notamment, voici bien des raisons de faire appel à un plombier professionnel. Et pour cause, même si bon nombre de ces interventions semblent faciles à faire soi-même, les problèmes peuvent devenir bien plus graves et coûteux au fil du temps si tel est le cas. Pour retrouver un état de fonctionnement satisfaisant de ses équipements, mieux vaut en effet s'en remettre d'un clic à https://www.ou-plombier.fr, des experts en plomberie professionnels qui réparent dans les règles de l’art ce qui doit l’être. Le métier de plombier requiert une certaine condition physique, mais aussi une aptitude pour analyser la situation et opter pour la meilleure méthode d’intervention, pourquoi s’en priver ?! Quoi qu’il en soit, le plombier de par son expertise est également de bon conseil pour que les pièces d’eau deviennent intuitives et procurent à toute la tribu un confort jusqu’à inégalé. Gros plan sur des accessoires pas comme les autres pour une salle de bain de plus en plus connectée.

La salle de bain : un intérieur vivant, un espace dynamique

À l’image des gadgets imaginés par Q – principal responsable de la division recherche et de développement du MI6 – et utilisés par le célèbre agent secret 007 dans la saga « James Bond », de nombreux autres gadgets tirés de la fiction sont bel et bien devenus réels aujourd’hui. Focus sur les tendances qui sont en passe de révolutionner nos usages des pièces d’eau, de la salle de bain en particulier.

Le robinet sans contact nouvelle génération

Après le paiement sans contact, voilà que le robinet est lui aussi sans contact. Certes, nous connaissions déjà le robinet automatique électronique pour lavabo, urinoir et w.c. infrarouges, mais maintenant certains robinets fonctionnent sans capteur visible. Une belle prouesse technologique qui allie fonctionnalité, high-tech mais aussi esthétisme. Décidément, on n’arrête pas le progrès ! Et en plus si le robinet distribue du savon et de l’eau en même temps, cela en sera sans doute fini d'avec les microbes sur nos mains.

Le lavabo sans effort

Fini les traces de dentifrice, les restes de savon incrusté qu’il faut astiquer pour redonner au lavabo son éclat d’antan. Aujourd’hui, d’un simple bouton il est possible de déclencher de manière automatique l’auto-nettoyage du lavabo. Hygiénique et facile d’entretien, le lavabo autonettoyant diffuse alors un jet de produit nettoyant avant de rincer à l’eau. La cuvette intègre pour cela un mécanisme de chasse d’eau invisible. Une prouesse qui fera nul ne doute de nombreux adeptes. Un lavabo qui entend dans tous les cas mettre un terme aux corvées ménagères. Bref, un lavabo pratique, simple et efficace tout simplement.

Le meuble vasque et le miroir 2.0

Miroir meuble avec un éclairage LED doté d’un capteur d’ouverture, miroir de toilette antibuée, miroir connecté à Internet ou encore meuble vasque avec système audio Bluetooth par exemple, ces technologies discrètes rendent encore polyvalent les meubles de salle de bain. Une manière surtout de faire entrer la salle de bains dans une nouvelle ère, de la rendre encore plus confortable. Néanmoins, il n’est pas certain qu’avec cette technologie, cela réduise le temps passé par la gent féminine à se pomponner chaque matin, mais bon pourquoi se priver de ce confort supplémentaire ?!

Un trône digne de ce nom

Vite fait, bien fait, nous passons tous environ trois ans de notre vie dans les toilettes, à raison de six à huit fois par jour en moyenne. Du coup, le marché des W.C. innove. Les W.C. lavant inondent le marché avec des fonctionnalités de plus en plus poussées comme le fait de désinfecter de manière automatique et programmée le système qui véhicule l’eau, un système de chauffage intégré, une fonction d’ouverture et de fermeture automatique, l’éclairage pour guider l’utilisateur ou encore la télécommande à écran tactile pour entrer en relation avec son trône voire un modèle totalement escamotable dans le mur pour un gain de place +++, de quoi agrandir même les plus petits espaces.