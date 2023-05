La peur du dentiste : quelles sont ses causes ?

Pour de nombreuses personnes, une visite chez le dentiste est une source d’anxiété et de peur. Le bruit de la fraise, la vue de l’aiguille et l’anticipation de la douleur peuvent tous contribuer à cette anxiété. On estime que jusqu’à 20 % des personnes évitent complètement d’aller chez le dentiste par peur ou anxiété. Mais, pourquoi tant de personnes ressentent-elles cette peur ?

La peur de la douleur

La douleur est l’une des principales causes d’anxiété chez les patients. Cette peur du dentiste peut être causée par une expérience antérieure de douleur dentaire ou par l’hypersensibilité des dents. Les patients peuvent également craindre la douleur liée aux soins dentaires sous anesthésie générale ou aux procédures plus invasives telles que les extractions dentaires. Pire, la peur peut être exacerbée par le bruit et les vibrations des instruments dentaires.

Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour la surmonter. Tout d’abord, il est important de communiquer avec votre dentiste. Si vous avez peur de la douleur, votre dentiste peut utiliser des anesthésiques locaux pour minimiser la douleur pendant le traitement.

Par ailleurs, les analgésiques en vente libre tels que l’ibuprofène peuvent aussi aider à réduire la douleur après le traitement. Certains patients trouvent même utile de pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation ou la respiration profonde avant et pendant le traitement.

La peur de la perte de contrôle

De nombreux patients peuvent ressentir de l’anxiété en raison d’un sentiment de perte de contrôle pendant le traitement dentaire. En effet, ils peuvent avoir l’impression qu’ils ne peuvent pas communiquer avec leur dentiste ou qu’ils ne sont pas impliqués dans le processus de traitement. Cela est d’autant vrai pour les patients qui ont subi des traumatismes dentaires ou qui ont des antécédents de troubles anxieux.

Pour surmonter cette peur, il est important de converser avec votre dentiste. Demandez-lui de vous expliquer chaque étape du traitement et de vous donner des instructions sur la façon de communiquer si vous avez besoin d’une pause ou si vous ressentez de l’inconfort.

Qui plus est, les patients peuvent également trouver utile d’avoir un ami ou un membre de la famille pour les accompagner pendant le traitement. Cela peut aider à fournir un soutien émotionnel et à renforcer le sentiment de contrôle.

La peur de l’embarras

Ouvrir sa bouche pour qu’un inconnu scrute le moindre détail à la loupe, c’est vraiment embarrassant ! Il n’est donc pas étonnant que certains patients puissent avoir honte de leur hygiène dentaire ou de l’état de leurs dents, en particulier ceux qui n’ont pas vu un dentiste depuis un certain temps ou qui ont des problèmes dentaires esthétiques.

Pour vaincre cette peur, il faut avant tout se rappeler que les dentistes sont là pour aider les patients à améliorer leur santé bucco-dentaire, quelle que soit leur situation actuelle. Mieux, les dentistes ne jugent pas les patients en fonction de leur état de santé dentaire et travaillent avec eux pour élaborer un plan de traitement qui convient le mieux à leurs besoins.