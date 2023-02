La nécessité du traitement orthodontique

Les dents jouent un rôle primordial dans le système digestif et par conséquent dans la santé dudit système, mais ce n’est pas seulement son rôle. En effet, des dents en mauvaise santé ou en mauvaise position influent sur la diction. Ainsi, il est essentiel de prendre soin des dents grâce à un traitement orthodontique.

Comprendre le traitement orthodontique

Un traitement orthodontique est un moyen de déporter les dents ou de les corriger dans le but embellir leur apparence mais surtout leur physiologie. Selon le Dr. Normand Bach, Orthodontiste, l’orthodontie peut aussi garantir la santé des dents sur le long terme mais également des mâchoires et des gencives en proportionnant la pression que les dents pratiquent.

Quelle est la nécessité d’un traitement orthodontique ?

Plusieurs personnes ont des dents biscornues ou accolées. Grâce à un traitement orthodontique, les dents seront corrigées et placées dans une disposition préférable. Cela permet d’embellir leur aspect ainsi que la manière dont elles se croisent. Par ailleurs, cela rend le nettoyage des dents plus simple. Pour certaines personnes, les incisives ainsi que les canines supérieures sont trop proéminentes. Ces dents proéminentes courent le risque d’endommagement. Le traitement orthodontique permet de les remettre à leur place. La manière dont les mâchoires supérieures et inférieures se replient engendre des difficultés de mastication. Cela peut être réglé à la faveur de l’orthodontie.

Quand les dents ne se croisent pas convenablement, les muscles de la mâchoire sont extrêmement mobilisés, ce qui se manifeste par des soucis d’articulation et de mâchoire et occasionnellement par des maux de tête. Un traitement orthodontique peut vous permettre à mâcher de manière plus uniforme et amoindrir la pression musculaire.

Traitement orthodontique : à partir de quel âge ?

De manière générale, il est conseillé de s’y prendre dès l’enfance. Toutefois, les adultes peuvent aussi avoir recours à un traitement orthodontique. D’ailleurs, davantage d’adultes ont recours aux traitements orthodontiques. Le nombre de dents présente plus d’importance que l’âge. Par exemple, il peut être nécessaire de patienter jusqu’à ce que les enfants

Il peut par exemple s’avérer nécessaire d’attendre que les enfants aient suffisamment de dents avant de commencer.

Traitement orthodontique : pratiquant et suivi

C’est votre dentiste qui peut prendre en charge le traitement orthodontique, mais s’il n’est pas habilité à le faire, il peut vous envoyer vers un spécialiste qui possède les compétences additionnelles. Ce spécialiste, appelé orthodontiste peut pratiquer dans un cabinet privé ou dans un service d’un hôpital.

En ce qui concerne le suivi orthodontique, l’orthodontiste vous fait subir un examen complet. Cet examen comprend un examen visuel des dents, des radiographies et le spécialiste réalise des empreintes de vos dents. Par la suite de l’examen complet, l’orthodontiste évoque avec vous les traitements applicables. Une fois que vous ayez pris une décision, il peut commencer votre traitement pourvu que vous soyez pourvu du nombre de dents définitives suffisant.

Il est possible que vous ne disposiez pas d’assez de place dans votre bouche pour l’ensemble de vos dents définitives. Si tel est le cas, il est nécessaire de procéder à l’arrachage de certaines de vos dents, votre orthodontiste vous préviendra. Toutefois, il est aussi possible que votre orthodontiste fasse appel à des formes de traitement différentes pour composer plus de place.

Dans le cadre du traitement orthodontique, l’orthodontiste peut recourir à divers appareils. Il y a notamment l’appareil amovible qui est utilisé pour un traitement simple. Il s’agit d’un palais que vous pouvez enlever pour nettoyage. Cet appareil est composé de fils et de ressorts souples qui déportent les dents en pratiquent une faible pression.

Il y a également l’appareil fixe qui est plus scrupuleux qu’un appareil amovible. Cet appareil permet de canaliser les dents. Il s’agit d’un appareil fixe multi-attaches, il est constitué de plusieurs attaches nommées « bagues dentaires ». Ces bagues dentaires sont fixées sur la surface des dents et reliées les unes aux autres par un fil souple qui sert également à orienter leur déplacement. Cet appareil ne peut pas être enlevé. Les bagues dentaires ne sont pas forcément en métal mais peuvent être en céramique ou encore en plastique, notamment pour les adultes.

Il y a aussi l’appareil amovible fonctionnel qui permet de rectifier la croissance de vos mâchoires. Cet appareil se sert de la force des muscles de la mâchoire et peut résoudre certains problèmes. Par ailleurs, il y a également l’appareil extra-oral qui se porte généralement le soir ou encore la nuit. Cet appareil sert à éviter que les incisives ou les canines soient trop proéminentes.

Quant aux gouttières transparentes, elles sont des moules en plastique transparent permettant de corriger les dents. Plusieurs gouttières diverses particulièrement moulées sont conçues pour chacun des patients. Il faut porter chaque gouttière durant deux semaines avant de passer à la prochaine. Les gouttières sont faites en plastique transparent et sont, par conséquent quasi invisibles. De ce fait, personne ne peut se rendre compte que vous être en cours de traitement orthodontique. Il est recommandé de porter les gouttières 22 à 23 heures chaque jour pour obtenir de meilleurs résultats. Les gouttières peuvent facilement être enlevées lorsque vous devez manger, boire, vous brosser les dents ou encore lorsque vous devez nettoyer entre vos dents. Il est cependant nécessaire d’avoir la totalité des dents définitives pour pouvoir suivre ce traitement.

En ce qui concerne les élastiques, elles sont fixées à une bague dentaire afin d’assister le déplacement des dents. C’est votre orthodontiste qui vous notifie si vous devez porter des élastiques.

C’est la gravité du problème lié à vos dents qui détermine la durée du traitement. Ce dernier peut avoir une durée comprise entre quelques mois à deux ans et demi, même si la durée se rapproche plus d’un an à deux ans chez la majorité des patients.

Qu’est-ce qui se passe une fois le traitement terminé ?

Dès lors que le traitement prend fin, les dents doivent être gardées dans la position pendant quelque temps. C’est ce qui est appelé « période de contention ». Pendant cette période, divers appareils sont utilisés pour maintenir les dents relevées dans leur nouvelle position alors que les gencives et les os s’accoutument. En fonction du problème originaire, les appareils de contention peuvent être fixes ou amovibles.