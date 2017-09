Quel itinéraire pour un voyage au Japon ?

Vous avez prévu un séjour de deux semaines au Japon et vous vous demandez quel itinéraire privilégié pour effectuer un maximum de découvertes tout en profitant au mieux de votre séjour sans passer à côté de la richesse culturelle du pays ? Voici une idée d’itinéraire qui vous inspirera certainement, surtout si vous souhaitez profiter de la splendeur du pays.

Un séjour à Tokyo

Tokyo la belle est la destination incontournable lors d’un séjour au Japon. Comme c’est la grande capitale par excellence, elle vous plongera entre la tradition et la modernité qui font la singularité de l’archipel. Si vous êtes un addict du shopping, le quartier de Shibuya avec ses nombreuses boutiques de mode vous raviront certainement, de même le quartier d’Akihabara où vous pourrez apprécier les nouveautés électroniques en avant première. Ginza, Roppongi et Odaiba, l’île artificielle au divertissement seront également des sempiternelles destinations lors d’un séjour à Tokyo.

Un séjour à Kyoto

Après quelques jours à Tokyo, continuez votre route pour découvrir Kyoto et ses milliers de temples. Vous pourrez profiter d’une randonnée pédestre ou à vélo à travers la ville et ses environs pour jouir d’un moment zen et rempli de découverte. L’astuce pour visiter un maximum d’endroits à Kyoto est sans aucun doute la location de vélo. Parmi les incontournables, il faut noter le quartier de Gion où vous rencontrerez certainement des Geishas dans leur appart, le sanctuaire de Fushimi Inari et ses milliers de toriis rouges, le château de Nijo, les Pavillons d’or et d’argent ainsi que l’impressionnant Higashi Honganji.

Un séjour à Koyasan

Pour ceux qui souhaitent découvrir la spiritualité du Japon et sa population, Koyasan est un endroit aux mille et une facettes. Vous entrerez dans l’une des villes saintes du Japon, puisqu’autrefois, elle n’avait abrité que les moines. Jusqu’à présent les moines constituent la moitié de la population à Koyasan. Lors de votre séjour, vous pourrez assister au culte de la secte Kôbô Daishi, l’une des écoles les plus importantes du bouddhisme nippon. Mis à part les temples, vous pourrez aussi partir à la découverte de la légende qui entoure la ville ainsi que son ouverture sur le monde.

Un séjour à Nara

Vous souhaitez découvrir l’art, la tradition, la culture et l’artisanat japonais, un séjour à Nara est des plus conseillées. Ce musée à ciel ouvert a été fondé en l’an 710 et il a été longtemps la capitale du Japon, avant que celle-ci soit affectée à Kyoto avant de se retrouver à Tokyo. Cela ne laisse en aucun cas désirer la beauté de la ville, appréciée aussi bien pour son atmosphère paisible que par sa modernité. Nara est en effet une ville cosmopolite où vous pourrez profiter tranquillement de votre séjour au Japon.

Un séjour à Nikko

Faisant partie des perles du Japon, Nikko vous ouvre la porte de la culture japonaise. Se trouvant au pied de montagnes et entourée de forêts verdoyantes, cette ville est aussi un lieu de rendez-vous des pèlerins grâce à ses sanctuaires et ses temples. Ces édifices se caractérisent spécialement pour leur architecture, qui attise la curiosité des visiteurs venus des quatre coins du monde. Que vous souhaitez découvrir la gastronomie de la région, essayer l’expérience offert par les onsen ou de parcourir les sites incontournables du patrimoine japonais, un tour à Nikko est des plus conseillés.