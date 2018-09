Home » Actu Guide : comment bien démarrer la cigarette électronique ? Actu Guide : comment bien démarrer la cigarette électronique ?

Ça y est, c’est décidé ; vous allez vous mettre à la cigarette électronique. Mais lorsque l’on est fumeur de longue date, on a certaines habitudes dont il est difficile de se défaire. Et pour cause : vapoter, ça n’a pas grand-chose à voir avec le fait de fumer, et quand on démarre, on peut vite se sentir désarçonné si l’on n’a pas profité de certaines recommandations. N’hésitez pas à profiter de ce petit guide pour savoir comment utiliser votre cigarette électronique, mais aussi comment l’entretenir.

L’utilisation de la cigarette électronique

Avec la cigarette électronique, il faut avouer que les habitudes que l’on a en tant que fumeur classique peuvent avoir du mal à se défaire. Et pourtant, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la cigarette électronique avant de s’y mettre. Le simple fait de vapoter n’a en effet absolument rien à voir avec le fait de fumer. Et, si on se risque à vapoter de la même manière que l’on fume, on peut avoir une mauvaise expérience de la cigarette électronique. Alors, n’hésitez pas à bien vous renseigner avant de commencer.

La première des choses à faire est de prendre le temps de choisir son kit de cigarette électronique. Quand on débute, il est préférable de commencer par une cigarette électronique jetable et pas rechargeable : on peut l’utiliser plusieurs fois tout en faisant des économies.

Une fois que l’on a choisi son kit de démarrage, il ne reste plus qu’à charger la batterie de la cigarette électronique. En règle générale, cette dernière fonctionne grâce à une batterie au lithium ; c’est pourquoi il est essentiel de la charger complètement avant de se mettre à l’utiliser. Il y a certaines bonnes pratiques à appliquer, comme le fait de prendre le soin de ne pas placer les batteries au contact de la lumière du soleil, ni de la chaleur.

Ensuite, si vous vous demandez comment remplir une cigarette électronique, ce n’est pas bien compliqué. Après la charge de la batterie, il faut retirer cette dernière du chargeur. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à insérer la cartouche de liquide dans l’atomiseur. Il faut savoir que certaines cigarettes électroniques possèdent des cartouches pré-remplies, mais il est aussi possible d’acheter du liquide afin de remplir soi-même ses cartouches.

Pourquoi entretenir sa cigarette électronique ?

Ce n’est pas une grande surprise, mais il est indispensable de procéder au nettoyage de sa cigarette électronique. Cela va permettre non seulement de conserver toutes les saveurs du liquide, mais aussi une vapeur dense. En gros, avec la cigarette électronique, plus on passe de temps à en prendre soin, plus on va pouvoir l’utiliser longtemps.

Il faut savoir qu’il est nécessaire de nettoyer tous les éléments de votre cigarette électronique de manière séparée, et assez régulièrement. Pour la batterie, il suffit par exemple de prendre un coton-tige imbibé d’alcool ménager et de le passer sur les pas de vis afin de retirer les résidus de poussière.

Le nettoyage de l’atomiseur, quant à lui, se fait en le plongeant dans de l’eau tiède, et en prenant soin de retirer la résistance au préalable. Vous pouvez du bicarbonate de soude, puis laisser sécher pendant quelques heures.