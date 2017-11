Home » Actu Engrais NPK TIMAC AGRO: Le juste équilibre ! Actu Engrais NPK TIMAC AGRO: Le juste équilibre !

Que ce soit en zone d’élevage ou en grandes cultures, le raisonnement de la fertilisation doit aujourd’hui prendre en compte les contraintes environnementales, tout en améliorant qualité et rendements

Des engrais NPK bas dosage pour les zones d’élevage

La prise en compte des unités minérales apportées par les effluents d’élevage nécessite une adaptation avec des équilibres NPK bas dosages pour une juste complémentation et une fertilisation mieux raisonnée. La réglementation sur les apports d’azote via la Directive nitrate, nécessite un raisonnement des apports NPK.

Un équilibre NPK adapté aux besoins de chaque culture ?

Chaque culture prélève pour élaborer son rendement et sa qualité, des quantités différentes de NPK. Pendant de nombreuses années, les agriculteurs ont simplifié à l’extrême la fertilisation NPK sur les grandes cultures avec des équilibres 1-1-1 « passe partout » ou avec l’application d’une seule formule NPK pour l’ensemble de l’exploitation. Comme dans les zones d’élevage les contraintes environnementales actuelles nécessitent une adaptation plus fine de la fertilisation NPK. Penser apporter un équilibre par culture et par type de sol serait tout à fait irréaliste. L’agriculteur doit raisonner sa fertilisation selon 2 méthodes :

La 1 ère est agronomique et basée sur les analyses de sol et les besoins des plantes en NPK

est agronomique et basée sur les analyses de sol et les besoins des plantes en NPK La seconde réglementaire et imposée selon des normes techniques nationales moins adaptées aux sols de l’exploitation

Entre ces 2 méthodes, l’agriculteur doit là aussi trouver le juste équilibre !

Les atouts des NPK TIMAC AGRO

Depuis de nombreuses années, TIMAC AGRO propose à ses distributeurs toute une gamme d’engrais NPK adaptée aux types de sols et aux besoins des cultures tout en prenant en compte les nouvelles contraintes environnementales.

Pour les sols acides

Les ternaires APEX NPK N-PROCESS ont à la fois une action nutritive NPK progressive et physiologique sur la plante :

Amélioration de l’assimilation NPK par une libération progressive des éléments NPK en fonction des besoins de la plante. Cette action est due à un process de fabrication original associant une matrice organo-minérale aux éléments NPK. Au final cette action permet de limiter les pertes dans l’environnement des unités NPK.

Meilleur transformation de l’azote absorbée par la plante

Pour les sols basiques et bloquants

Les sols argilo-calcaire et argileux limitent par blocage et pouvoir fixateur l’assimilation des unités NPK, notamment du phosphore fortement rétrogradé et perdu pour la plante. La technologie TOP-PHOS a permis de mettre à la disposition des agriculteurs une nouvelle matière 1ère phosphatée unique brevetée et enregistrée REACH. Ce phosphore complexé représente un micro complexe argilo-humique pour les éléments NPK des ternaires TOP-PHOS de TIMAC AGRO.

Les Ternaires APEX NPK TOP-PHOS assurent 3 actions principales :

Un phosphore complexé et protégé

Un sol activé

Une plante stimulée

Un effet mobilisateur NPK

Source : www.timacagro.fr