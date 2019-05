Faire émerger les projets innovants

Depuis que l’homme a réussi à se distinguer des animaux, il n’a jamais cessé d’inventer, d’imaginer, de mettre au point des techniques et des technologies pour lui assurer la sécurité, mais aussi pour l’aider à se nourrir, à cultiver la terre, à dompter les eaux et à élever des animaux, et bien sûr à bâtir. L’imagination n’a pas de limites et au fil des siècles l’humain a su apprendre à dépasser les obstacles que lui imposait la nature. L’histoire de l’humanité est donc l’histoire des innovations, celles qui ont donné lieu à tant d’expérimentations et qui ont rendu possibles tant d’améliorations dans nos vies. Aujourd’hui la dynamique de l’économie mondiale est toujours liée aux innovations, celles qui changent le monde et nos vies.

Un lieu de rencontre autour de l’innovation

L’une de plus belles innovations que l’on ait connues ces dernières décennies est résolument le réseau le plus grand que l’on ait imaginé : internet. Tout à coup ce sont d’innombrables possibilités qui sont nées, tant de faire du commerce que de réinventer la communication, l’échange et la coopération. C’est donc une nouvelle base qui a été posée pour l’humanité toute entière, de pouvoir travailler de façon plus fluide, plus rapide et tellement plus efficace. On se réunit sur un hub dédié à la recherche et on trouve immédiatement des personnes qui peuvent apporter une aide au projet que l’on rêve de mettre en place. On publie une demande d’aide via les réseaux sociaux et aussitôt quelqu’un est là pour répondre à cette requête.

Un lieu d’entraide à tous les niveaux

Si l’innovation bénéficie énormément de cette possibilité de se mettre en réseau les uns avec les autres pour s’entraider, il n’y a pas un domaine dans lequel cela n’est pas possible en ligne. Un souci de plomberie ou d’électricité à la maison trouve une réponse, un bug informatique trouve une solution, une envie de cuisiner donne de multiples recettes… Nous nous sommes accaparés cette nouvelle opportunité très vite, et cela donne déjà lieu à d’innombrables avancées.