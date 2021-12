Home » Actu Est-ce que c’est dur d’apprendre l’arabe ? Actu Est-ce que c’est dur d’apprendre l’arabe ?

Avec plus de 400 millions de locuteurs, l’arabe est la cinquième langue la plus parlée au monde. Alors que la grande majorité de ceux qui parlent l’arabe sont des locuteurs natifs, on estime qu’environ 112 millions de personnes l’ont appris en tant que langue seconde. Mais combien de temps ces 112 millions de personnes ont-elles dû travailler pour maîtriser la langue ? Est-ce difficile d’apprendre l’arabe ? Découvrons.

Pourquoi devrais-je apprendre l’arabe ?

Il existe une idée fausse selon laquelle quiconque pratique l’arabe comme langue seconde le fait pour des raisons religieuses. S’il est vrai que de nombreuses personnes commencent à étudier l’arabe afin de remplir une obligation religieuse afin de comprendre le Coran, ou après s’être converties à l’islam, la langue a des applications qui vont bien au-delà du domaine théologique.

Au cours des deux dernières années, certains pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont intensifié leurs pressions pour attirer des travailleurs étrangers. Les Émirats arabes unis en sont sans aucun doute le meilleur exemple.

En 2018, les Émirats arabes unis comptent environ 9,54 millions d’habitants, dont 88,52 pour cent étaient des immigrants. Les professionnels sont tellement impatients de déménager aux Émirats arabes unis en raison des salaires élevés offerts par les entreprises du pays. Cependant, décrocher un emploi enrichissant aux Émirats arabes unis peut être un défi étant donné le grand nombre de personnes qui se disputent un emploi. La maîtrise de la langue arabe confère au candidat un avantage considérable par rapport à ses concurrents.

L’arabe prend de plus en plus d’importance dans le monde occidental. De plus en plus de sociétés occidentales se développent au Moyen-Orient. Cela fait de la connaissance de l’arabe un atout important, même si vous travaillez dans un pays francophone.

Est-ce difficile d’apprendre l’arabe ?

Nous n’allons pas te mentir. Par exemple, l’arabe est beaucoup plus difficile à apprendre que l’anglais. Cependant, ce n’est pas aussi compliqué qu’il n’y paraît. Ce n’est donc pas difficile d’apprendre l’arabe si vous êtes bien organisé.

De nombreuses personnes qui envisagent d’apprendre l’arabe sont intimidées par perspective d’apprendre une nouvelle collection de lettres. C’est tout à fait compréhensible. Cependant, l’alphabet arabe est assez simple. En fait, l’alphabet arabe n’est même pas du tout un alphabet ! Techniquement, c’est un abjad. Cela signifie que les lettres représentent exclusivement des consonnes, il y a donc moins à mémoriser. Les voyelles sont indiquées par des marques de voyelles. Ce sont les points et les lignes que vous avez probablement vus placés au-dessus de l’écriture arabe. Il existe d’innombrables applications pour smartphone permettant aux débutants d’apprendre à lire et à écrire Abjad. Ces applications simplifient grandement ce qui était par le passé une tâche particulièrement ardue pour les nouveaux arrivants arabes. Une fois que vous aurez maîtrisé Abjad, le reste de vos leçons sera relativement simple.

On estime qu’il faut 2 200 heures d’étude pour maîtriser parfaitement l’arabe. Cela équivaut à 88 semaines ou entre un et demi et deux ans. Cependant, tous ceux qui étudient cette langue ne veulent pas parler couramment. Certains veulent simplement avoir une compréhension de base de la langue afin de pouvoir interagir avec le nombre croissant de locuteurs arabes en Occident. Avec les bonnes ressources et un peu de dévouement, tout le monde peut parler en arabe en quelques mois.

Quelques conseils utiles

Lorsque vous commencez à étudier l’arabe, vous devez garder quelques points à l’esprit pour accélérer vos cours.

Tout d’abord, les mots arabes peuvent être lus de droite à gauche. Toutefois, les chiffres peuvent être lus de gauche à droite. Gardez cela à l’esprit, surtout lorsque vous développez des amitiés et que vous organisez des réunions avec des locuteurs Nous avons entendu de nombreuses histoires de débutants prenant des rendez-vous, mais lisant l’heure de droite à gauche.

En arabe, il n’y a pas de présent pour le verbe « être ». Cela peut sembler une différence sans importance entre l’arabe et le français, mais vous constaterez que cela simplifie l’étude des verbes au présent.

Nous encourageons tous ceux qui étudient l’arabe à rechercher des locuteurs natifs avec qui parler. Les Arabes sont remarquablement accueillants et acceptent rapidement tous ceux qui s’intéressent à leur langue. La plupart sont heureux de s’asseoir avec un étudiant arabe et de l’aider à améliorer ses compétences par la conversation.

Une conversation avec des personnes dont la langue maternelle est l’arabe vous aidera à vous familiariser avec l’arabe dialectal. L’arabe dialectal est différent de l’arabe littéraire en ce sens qu’il regorge de mots familiers et de tournures de phrases uniques. De nombreux étudiants arabes aiment apprendre le jargon régional au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs études.

Est-ce que l’arabe est difficile ?

Oui et non. L’apprentissage de l’arabe, comme pour n’importe quelle langue, prend évidemment du temps et de la pratique. Cependant, sa grammaire comporte bien moins d’exceptions que le français. Par conséquent, il est beaucoup moins difficile que le latin, et probablement que l’allemand.

Si vous parlez une langue européenne, le système racinaire, propre à la langue arabe, est un concept que vous ne connaissez pas. Les mots arabes sont construits à partir de schémas. Ces schémas sont composés de plusieurs lettres. Ces lettres sont la racine du mot qui porte une notion de base. Par exemple, la racine K-T-B est liée à la notion d’écriture. En ajoutant d’autres lettres avant, entre ou après ces lettres racines, nous formons un ensemble de mots associés à cette notion : « écrire », « livre », « bureau », « bibliothèque », « auteur », etc.

Le L’acquisition du vocabulaire arabe peut être facilitée en identifiant ces schémas.

L’arabe possède de nombreux dialectes régionaux. Si vous voulez vraiment maîtriser l’un de ces dialectes, vous n’avez pas d’autre choix que de passer un séjour prolongé sur le site ou d’étudier en ligne avec un professeur local .

D »autre part, l »arabe standard moderne est disponible dans les manuels scolaires ou via Le cours en ligne donne accès aux médias et la lecture de la plupart des livres. C’est aussi le moyen d’accéder à la compréhension de l’islam, car il permet de lire de nombreux ouvrages religieux. L’arabe coranique, en revanche, est encore moins abordable pour les débutants, mais il est nécessaire pour une étude approfondie du Coran. Lisez nos conseils pour commencer à apprendre l’arabe .

Pour les questions générales, tels que la lecture ou l’écoute de la radio, il est préférable de se concentrer sur l’arabe moderne standard, car de nombreux cours et cahiers d’exercices sont disponibles. Cela sera encore plus vrai si vous vous intéressez à l’islam, cela vous permettra de lire de nombreux ouvrages religieux et d’en lire davantage pour acquérir du vocabulaire. Lisez nos conseils pour commencer à apprendre l’arabe.

CONCLUSION

Apprendre l’arabe n’est pas aussi simple que d’apprendre certaines des langues les plus parlées en Europe. Cependant, c’est certainement beaucoup plus gratifiant. Pour cette raison, nous exhortons tous les étudiants arabes qui envisagent de quitter leurs cours au pouvoir malgré leurs frustrations. N’oubliez pas que les parties les plus difficiles de l’apprentissage de l’arabe se trouvent dans les premières classes. Une fois que vous aurez abordé des choses comme l’abjad et que vous aurez rompu l’habitude de lire du texte de gauche à droite, vous êtes sur la voie de la conquête de l’arabe.