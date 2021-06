Home » Maison Se former à la décoration d’intérieur : quel établissement choisir ? Maison Se former à la décoration d’intérieur : quel établissement choisir ?

Vous avez déjà sûrement lu quelque part un article disant que l’exercice du métier de décorateur ou décoratrice d’intérieur ne nécessite pas de diplôme. C’est à peu près vrai. Seulement, pour percer dans un marché qui commence particulièrement à saturer, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Voilà pourquoi, il est judicieux de suivre des formations en décoration d’intérieur.

Le poids d’une formation en décoration d’intérieur

À quoi bon perdre votre temps et votre argent si c’est pour une formation qui n’aura pas d’impact positif sur votre vie ? Une fois cette réflexion faite, sachez que vous pouvez trouver une formation de décoratrice d’intérieur en ligne à l’issue de laquelle vous pouvez même espérer faire une reconversion professionnelle réussie.

Le métier de décoratrice d’intérieur attire une multitude de jeunes et moins jeunes, tout le monde veut en profiter. Mais encore faut-il trouver la formation que vous mentionnerez fièrement dans votre CV une fois le cursus achevé.

Une formation certifiante agréée par l’État

Notez que ce ne sont pas toutes les formations qui bénéficient de cette notoriété. Seuls les écoles et les instituts les plus sérieux peuvent obtenir l’agrément. Sur le site de la plateforme de formation, vous devez avoir les mentions relatives aux certifications Qualiopi et Datadock.

Une formation accessible CPF

Il s’agit là d’un indice qui vous permet de juger de la qualité et du poids de la formation que vous vous apprêtez à suivre. Effectivement, les formations qui ne sont pas sérieuses ne peuvent pas être financées par votre CPF. Dans certains cas, le compte professionnel de formation peut financer jusqu’à 100% du coût de la formation.

Les avis d’anciens élèves

Cet indicateur est incontournable quand vous êtes à la recherche d’une formation de décoratrice d’intérieur fiable ou de n’importe quelle sorte de formation d’ailleurs. Vous pouvez faire plus ou moins confiance aux systèmes de notation « Avis vérifiés » ou encore les avis recueillis par Google. En tout cas, vous pouvez tout de suite flairer quand un avis a été émis dans le but de manipuler.

Une formation de décoratrice d’intérieur en ligne

Avec toutes les restrictions actuelles, c’est la meilleure formule dont vous puissiez rêver. Les centres de formation utilisent désormais des outils les plus adéquats pour vous fournir une formation de qualité. Pour ce faire, vous aurez à apprendre avec beaucoup de supports écrits, audio et vidéo.

L’apprentissage est facilité par le fait que vous avez tout le temps accès à vos contenus, vous pouvez relire les documents ou revenir sur une séquence de vidéo en particulier. Par ailleurs, pour l’inscription, vous n’aurez pas à sortir de chez vous. Tout ce que vous devez faire, c’est de trouver une formation éligible CPF et remplir les formulaires d’inscription.

La qualité du contenu de la formation

D’une manière générale, une formation en décoration d’intérieur peut se faire en ligne en l’espace de 4 semaines maximum, selon votre rythme. Remarquez également que les établissements peuvent diviser le parcours en : débutant, avancée et perfectionnement.

Le contenu des cours dépend de votre niveau. Peu importe, à l’issue d’une formation, vous devriez être capable de sortir des plans, faire des représentations 3D, communiquer efficacement avec les clients. En tout cas, vous ne ferez plus les choses sous le seul guide de votre instinct et de l’à peu près.