Des conseils juridiques précieux

Lors d’une vente immobilière, le recours à un notaire est obligatoire, non pas comme condition pour valider la vente, mais pour publier celle-ci auprès du service de la publicité foncière (jadis appelée conservation des hypothèques). Ceci permet une opposabilité aux tiers et est donc primordial et de fait, obligatoire selon la loi.

Des conseils juridiques en immobilier dispensés par votre notaire

en ligne, comme sur : www.notaireetbreton.bzh, vous pouvez avoir accès à de multiples informations concernant la vente ou l’acquisition d’un bien immobilier en Bretagne. Le site permet l’accès à des petites annonces localisées en Bretagne et actualisées quotidiennement sur les différentes offres de ventes de bien immobiliers (terrain à bâtir, appartement, maison individuelle), de fonds de commerces ou encore locaux d’activité.

Des conseils lors de l’achat ou la vente d’un bien immobilier

En effet, le rôle administratif du notaire est connu par la plupart, mais il est bon de savoir également que chaque notaire a également un devoir de conseil et il peut être très utile de recourir à votre notaire dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier, aussi bien pour les négociations que pour l’expertise du professionnel ou encore la signature de l’acte de vente.

Des préconisations éclairées pour la location de votre bien

Votre notaire vous donnera également de précieux conseils juridiques dans le cas d’une location, aussi bien pour la gestion des locataires que pour l’écriture des baux.

Des renseignements avisés quant à l’optimisation fiscale de vos démarches

Chaque officier ministériel (notaire) est également de bons conseils lors de la création d’une SCI (Société Civile Immobilière) et pour tout ce qui affère à l’optimisation fiscale.

En conclusion

Comme vous le notez, chaque adjudicateur (notaire) a des prérogatives étendues et il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à lui quand vous avez besoin de conseils lors de la vente ou de l’acquisition d’un bien immobilier, ainsi que pour sa gestion. En espérant vous avoir éclairé sur le sujet du notariat et les bénéfices d’y recourir.