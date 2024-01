Découvrez les services proposés par Pluxee (ex Sodexo)

Sodexo devient Pluxee et a enrichi et modernisé l’ensemble des services qu’elle offre aux entreprises et leurs collaborateurs. L’entreprise aux 45 années d’expérience dans les titres restaurant dématérialise bon nombre de ses services.

Pluxee : le leader mondial des avantages salariés

Pluxee, se présente comme étant le leader mondial des engagements et avantages collaborateurs. Concrètement, Pluxee est une nouvelle marque du Groupe Sodexo l’expert mondial des titres restaurants depuis 45 ans. Pluxee est dédiée spécifiquement aux avantages salariés. L’entreprise est actuellement présente dans 31 pays et accompagne au total 50 000 entreprises, soutient le pouvoir d’achat et favorise le bien-être de 6 millions de consommateurs.

Des services innovants, modernes et digitalisés ont également été conçus pour les commerçants. Pour augmenter le chiffre d’affaires de votre commerce, mettre en œuvre une politique avantages salariés avantageux et personnalisés pour votre entreprise, découvrez Pluxee et ses services innovants favorisant le bien-être au travail et boostant l’engagement collaborateur.

Les services de Pluxee pour les salariés de l’entreprise

Depuis toujours, quand elle s’appelait encore Sodexo, Pluxee travaille étroitement avec les entreprises. Elle est connue pour ses titres restaurants que les salariés utilisent pour la pause déjeuner. Outre les titres Pluxee restaurant donnant accès à 250 000 restaurateurs et commerçants, Pluxee propose au moins 5 autres services.

Les titres cadeaux Pluxee

Envie de faire plaisir à vos salariés en ces temps de fête ? Les titres cadeaux et chèques cadeaux - en version papier et e-chèque -, exonérés jusqu’à 183 € par an, sont parmi les titres préférés des collaborateurs après les tickets restaurant. Ils donnent accès à plus de 2000 enseignes.

Une solution de mobilités durables

Ce service, accessible via l’application Pluxee, permet au salarié de gérer ses déplacements et de choisir les solutions de mobilité les moins polluantes. L’application permet aussi à l’entreprise de gérer la mobilité de ses collaborateurs en centralisant l’ensemble des subventions employeurs destinées à la Mobilité Domicile – Travail.

Gestion des primes carburant

Pour favoriser la mobilité durable des salariés de l’entreprise, Pluxee propose par son application un service de gestion des Forfaits mobilités durables, des abonnements aux transports publics et des primes transports (frais carburant/alimentation pour les véhicules électriques, hybrides, etc.)

Titres CESU Pluxee

Si avec les titres restaurant, Pluxee permet aux entreprises d’augmenter le pouvoir d’achat de leurs collaborateurs jusqu’à plus 7 000 euros par an sans charges additionnelles, avec les titres CESU, elles agissent sur leur qualité de vie. Garde d’enfant, ménage, sport et bien-être et services à la personne…autant de services accessibles allant jusqu’à plus de 2 000 euros/an/salarié.

L’acompte sur salaire de Pluxee

Afin d’aider les entreprises à prendre part au bien-être financier de leurs salariés, en s’associant avec Rosaly, Pluxee met en œuvre un service d’acompte sur salaire digitalisé. La solution est intégrée au logiciel de paie de l’entreprise. Avantageux pour les salariés, cette solution leur évite de recourir au crédit à la consommation tout en évitant des frais bancaires.

Remarques : il est utile de noter que Pluxee compte au total une cinquantaine et plus de produits et de services à personnaliser selon les besoins de chaque entreprise.