Découvrez comment faire de votre intérieur une atmosphère industrielle

Pour compléter avec succès un intérieur de style industriel, il ne faut pas oublier les accessoires qui vont avec. Les objets historiques transformés en objets de décoration sont le choix parfait. De vieux engrenages, des panneaux publicitaires nostalgiques, des valises ou des caisses usées conviennent aussi bien que des lampes en tôle d’acier émaillée qui semblent venir d’une autre époque. Si les trouvailles originales ne sont pas disponibles, optez pour des interprétations modernes, avec lesquelles des designers d’intérieur créatifs remettent en scène les matériaux et les formes d’autrefois comme une chaise de salle à manger style industriel . Des horloges murales à l’aspect rustique, des miroirs avec un cadre en métal massif ou des chandeliers en fer forgé contribuent à recréer l’ambiance rude des anciens ateliers d’usine. Les accessoires en bois flotté s’intègrent également très bien dans un concept d’aménagement de style industriel.

Choisir les meubles

Pour que vous vous sentiez bien dans cette atmosphère purement fonctionnelle, des textiles d’ameublement modernes sont utilisés comme contrepoids stylé. Alors que les chaises et les meubles rembourrés sont de préférence recouverts de cuir robuste, des tissus de lin grossiers conviennent pour les housses de coussin et les rideaux. Sur les sols en béton rugueux, les peaux douces en poils d’animaux véritables ou imités font très bonne figure. Si vous souhaitez équiper la salle à manger ou le coin détente d’un tapis, les variantes résistantes en fibres naturelles comme le sisal ou le chanvre sont le choix idéal.

Il est aussi important d’avoir une pièce forte pour harmoniser le tout et catalyser le look, dans une pièce comme un salon, une table basse style industriel est un choix pertinent ! Ce petit meuble pourra faire office de point fort pour drainer le look.

Et la cuisine industrielle dans tout ça ?

Établi ou îlot de cuisine ? Dans une cuisine de style industriel, l’un n’exclut pas forcément l’autre. En effet, des objets au design d’usine répondent aux exigences d’un aménagement de cuisine moderne. L’ancien est réutilisé et des matériaux qui n’existaient pas jusqu’à présent dans la cuisine sont utilisés.

La combinaison d’une cuisinière et d’un four se présente idéalement sous la forme d’un modèle en fonte au look nostalgique. La hotte aspirante donne également l’impression d’être un vestige de l’époque de la révolution industrielle. S’il y a suffisamment de place, un comptoir somptueux avec des tabourets de bar assortis ou de simples tabourets de style industriel s’avère être une idée stylée.