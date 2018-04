Home » Finance Découverte de Ripple – La cryptomonnaie des grandes Banques Finance Découverte de Ripple – La cryptomonnaie des grandes Banques

Les économistes ont prétendu que Bitcoin n’était que le début du boom de la crypto monnaie. Si vous avez fait votre premier investissement après avoir vu Sheldon s’enthousiasmer pour Bitcoin sur Big Bang Theory, il est peut-être temps pour vous d’élargir vos horizons et d’investir dans une crypto monnaie qui peut réussir. Ripple est un excellent point de départ, et est suffisamment différent de Bitcoin pour briser l’incertitude des grandes banques. En fait, de nombreuses grandes institutions financières se sont déjà jointes à Ripple, et beaucoup d’autres suivront.

Ripple est comme la petite sœur de Bitcoin qui a fait des études commerciales : elle a l’esprit d’entreprise, se forgeant son propre espace dans le monde de la cryptomonnaie, et tout ce dont elle parle sonne juste. Selon Coinmarketcap.com, Ripple est maintenant la troisième crypto monnaie au monde, avec une capitalisation boursière de 33,6 milliards de dollars, après une hausse massive de la valeur fin décembre 2017.

Qu’est-ce que le Ripple ?

Si vous cherchez à ajouter une petite vague à votre vie en 2018, voici tout ce que vous devez savoir avant de plonger. Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, même des experts des cryptomonnaies ne peuvent pas expliquer qu’est-ce que le Ripple en moins de deux minutes, (il leurs en fait 20) alors attachez votre ceinture !

Ripple est en fait le nom de la société responsable de la gestion des paiements globaux et des transferts effectués à l’aide de XRP, bien que la plupart des gens utilisent ce terme pour se référer à la crypto monnaie elle-même. Le système de Ripple vise à permettre aux gens de se libérer des “jardins clos” que les réseaux financiers créent avec des structures tarifaires, des échanges de devises et des retards de traitement. Bitcoin vise également à le faire avec la technologie de la blockchain, mais Ripple va plus loin et utilise une technologie complètement différente.

Au lieu de travailler sur une blockchain publique, comme Bitcoin, Ripple travaille avec un réseau de nœuds qui sont en fait des banques et des institutions financières participantes. Ce faisant, la blockchain de Ripple n’est pas publique ; elle fonctionne sur un registre entièrement interne appelé la ” blockchain d’entreprise”.

Cette attitude résolument moins centralisée et moins cyberpunk est ce qui a rendu Ripple si populaire auprès des investisseurs et des grandes entreprises. Les premiers investisseurs comprenaient Pantera Capital, Google Ventures, IDG Capital Partners et Santander InnoVentures.

Pour une explication plus détaillée du fonctionnement de la technologie Ripple, Coindesk l’a décomposé en comparant le système à une ancienne méthode bancaire arabe appelée “hawala”. Sans aller trop loin, si je veux envoyer de l’argent à mon amie Henry, je me connecte à ma passerelle Ripple préféré, pour y déposer de l’argent et demander au site de débloquer des fonds pour Henry via sa passerelle préférée. Henry recueille ses fonds.

En quoi d’autre Ripple est-il différent des autres cryptomonnaies ?

Pour que les bitcoins existent, il fallait qu’ils soient extraits et il n’y aura qu’un maximum de 21 millions de bitcoins (BTC). Les XRP, par contre, n’ont jamais été exploités ; ils ont simplement été émis par les fondateurs de Ripple Labs (Jed McCaleb, Arthur Britto et Chris Larsen). Les fondateurs ont libéré 100 milliards de XRP à la fois, et ont conservé 20ù pour eux afin « d’encourager l’activité des teneurs de marché pour augmenter la liquidité XRP et renforcer la santé globale des marchés XRP ». Conserver la majeure partie des actions d’une entreprise tout en faisant un appel public à l’épargne est une pratique commerciale courante, mais cela a naturellement polarisé la communauté de l’exploitation de crypto. Par conséquent, les fondateurs ont convenu de vendre leurs actions à un taux médiatisé sur plusieurs années, dans l’espoir que cela contribuera à stabiliser la monnaie.

Ripple est également connu pour ses paiements instantanés en raison de la validation immédiate par les nœuds Ripple. Par rapport à BTC, XRP est capable d’effectuer 1 500 transactions par seconde, contre 3 transactions par seconde pour Bitcoin. Les transactions internationales sont confirmées en 10 minutes en moyenne en utilisant BTC, mais si vous utilisez Ripple, les transferts internationaux ne prennent que 3 secondes.

Pour en apprendre plus sur le fonctionnement des échanges transfrontalier Ripple : Cliquez ici

Le réseau Ripple est conçu pour fonctionner pour les transactions B2B. Il fonctionne avec la plupart des exigences des banques en matière de risque et de protection de la vie privée, et les normes Antiblanchiment d’argent (AML) et Know Your Customer (KYC) sont intégrées dans chaque transaction. Ripple se considère également comme un service complet de paiement de bout en bout en gérant les conversions de devises étrangères et en calculant le coût de la transaction au centime près.

Les avantages et les inconvénients de l’investissement dans Ripple

Bien qu’il s’agisse principalement d’institutions internes, un nombre important d’institutions financières ont déjà commencé à collaborer avec XRP. « Nous avons atteint le stade où un nombre important de ces banques passent à la production commerciale », a déclaré Chris Larsen, ancien PDG de Ripple lors d’une interview en 2016 sur la monnaie. « Ce qui est important ici, c’est que l’espace se déplace au-delà de l’expérimentation et se déplace vers le déploiement de la blockchain de Ripple. »

En novembre, il a été annoncé qu’American Express et Santander feraient équipe avec Ripple Labs pour expérimenter des paiements transfrontaliers plus rapides en acheminant les transactions par l’intermédiaire de la plate-forme Ripple. Ces deux institutions ne représentent qu’une fraction des entreprises qui ont déjà (publiquement) signé un partenariat avec Ripple. Deloitte, Mitsubishi Financial Group, UBS, Banque Royale du Canada, Western Union et Accenture se sont associés à la plateforme au cours des deux dernières années.

Bien que la validation du XRP par les grandes banques le place définitivement avant les autres devises, c’est aussi une des raisons pour lesquelles les gens peuvent se méfier d’investir dans le XRP en premier lieu. Les racines utopiques de cryptomonnaie soutiennent la décentralisation et l’élimination du grand frère (les banques). Beaucoup d’investisseurs crypto existants se méfient de l’attachement de Ripple à ces grandes institutions et du placement de la plate-forme Ripple en tant que banque centrale du XRP.