Home » Mode Costume du marié : pour quelle couleur optée ? Mode Costume du marié : pour quelle couleur optée ?

Qui a dit que le costume du marié devait forcément être noir ? Si on parle souvent de mode féminine dans le mariage, les hommes ont également un large choix pour ce qui est de leur tenue. Les créateurs de mode ont développé une large gamme de costumes de cérémonie, à la hauteur de tous les goûts : classique, chic, décontracté… Pour vous donner une idée de la couleur à adopter pour votre costume, voici une liste des couleurs tendances de costumes de mariage.

A voir aussi : 3 astuces pour réussir la pose de son vernis à ongles

1 – Le noir, un classique

Le noir est la couleur la plus traditionnelle des costumes de mariés. Si vous êtes plutôt dans le style classique ou que vous ne voulez commettre aucune erreur de goût, ce vêtement est ce qu’il vous faut. D’ailleurs, le noir est élégant en toute circonstance et s’accorde facilement à la tenue de la mariée.

2 – Le bleu marine

A l’instar du costume noir, on reste dans le classique avec le bleu marine. Cette couleur est toutefois une variante agréable et facile à porter, quel que soit votre style. Elle a également l’avantage de s’accorder avec de nombreuses couleurs et peut se porter toute l’année et en toute saison.

Lire également : Des bijoux pour tous les goûts

3 – Le gris clair

Cette couleur douce et neutre s’associe sans difficulté avec différentes ambiances. Notons qu’un costume mariage homme gris est largement plus décontracté que le noir. Il se porte en toute saison et pour toutes les thèmes de mariage. Vous pouvez l’embellir avec des accessoires de couleurs, voire jouer sur différentes tonalités de gris entre la cravate, la veste et le pantalon.

4 – Le beige

Le beige est une couleur particulièrement adaptée à l’été et au printemps. Voici en effet une couleur qui rappelle le sable fin et la plage. Le costume beige est ainsi l’idéal si vous comptez vous marier dans ce type d’environnement ou pour souligner le caractère estival de l’événement.

5 – Le beige et le gris

Cette combinaison reste dans un ton élégant mais très chic ! Pantalon beige et veste grise, le tout porté avec une chemise blanche ou bleue très pâle, voici une association à la fois chic et moderne. Cette idée de smoking empire du marie est recommandée pour les mariés châtain clair ou blonds.

6 – Le bleu roi

Avec un effet très lumineux, cette couleur sait mettre en valeur les hommes au teint mat ou bruns. Elle a en effet l’avantage d’attirer la lumière et donc l’attention. Que demander de plus pour le plus beau jour de sa vie ?

7 – Le bleu clair

Force est de constater que la tendance actuelle en matière de costumes de mariés est au bleu et ses nuances. Après les contrastes foncés viennent les tons pastel. Ils sont le bon choix si vous recherchez à afficher un look très tendance. Pour parfaire le look, rien de tel que de porter une cravate bleu foncé ou noire, sur un costume bleu très clair.

8 – L’indigo

Pour ceux qui osent, rien de tel que l’indigo pour son costume de mariage. En effet, en plus d’une originalité sans pareille, cette couleur embarque une élégance rare. Pour éclaircir l’ensemble et apporter de la lumière à votre silhouette, n’hésitez pas à porter une chemise blanche. Cette tenue est d’ailleurs recommandée aux mariés bruns.