Conseils et astuces pour remonter significativement sa moyenne en Maths au second trimestre

Si le premier trimestre n’a pas été fructueux au niveau de vos notes en maths, il n’est pas trop tard pour rattraper le coup au second trimestre ! Pour gagner des points sur sa moyenne en maths, il existe plein de conseils et astuces qui vous permettront de vous sentir plus à l’aise en cours et de remonter votre niveau. Méthodologie, exercices, cours particuliers : faisons un tour des meilleures méthodes pour être plus fort en maths.

Les cours de maths, là où tout commence

Être attentif en classe

Le meilleur moyen de gagner des points en maths est de prêter attention le plus possible en cours. Non seulement vous assimilerez plus d’informations, mais vous aurez aussi peut-être des indices sur ce qui sera à l’examen. Les professeurs ne donnent jamais des exercices pour rien : soyez donc rusé et utilisez tout ce que le vôtre met à votre disposition.

Il va sans dire que vous devez prendre des notes claires afin de pouvoir retravailler vos cours une fois chez vous. Utilisez des couleurs pour vous y retrouver et faire marcher votre mémoire visuelle. Cela vous aidera à tout retenir !

Adopter une bonne attitude

Il est important que vous adoptiez une bonne attitude en cours, afin de vous faire bien voir par votre professeur et qu’il ait sincèrement le sentiment que vous faites de votre mieux. Si vous avez des difficultés mais que vous essayez de vous en sortir, vous devez véhiculer l’impression que vous faites les efforts nécéssaires. Participez en cours, même si la réponse est erronée. Croyez-nous, au conseil de classe, votre cas sera défendu par votre professeur et vous pourrez arrondir votre moyenne !

S’exercer…

Mais d’abord, comprendre

Si vous pensez pouvoir améliorer votre niveau en faisant simplement du par coeur, vous n’allez pas réussir à progresser. Certes, dans les matières scientifiques, l’apprentissage par coeur est de mise. Mais c’est le fait de comprendre qui vous aidera à appliquer les formules et de trouver les résultats que votre professeur attend de vous. Ne vous lancez pas dans un exercice si vous n’avez pas compris l’énoncé ni la formule que vous devez utiliser.

Reprendre les exercices

Une fois la notion assimilée, vous pouvez vous exercer grâce aux énoncés que vous avez eu en cours, ou grâce à des exercices en ligne. Si vous préparez un examen type brevet, bac ou concours, vous pouvez également trouver des annales très facilement et les refaire chez vous avant de vous pencher sur la correction.

Prendre un prof particulier

Si tout cela ne suffit pas ou que vous souhaitez une aide extérieure, faites appel à un professeur particulier. Celui-ci saura vous aider à gagner des points sur votre moyenne. Grâce à des méthodes d’enseignement, de la bienveillance et de la pédagogie, vous progresserez très rapidement.

Sur la plateforme des Sherpas, chaque professeur de maths est issu d’une école d’ingénieurs, d’une licence de mathématiques… Diplômés et ravis de pouvoir transmettre leur savoir, les professeurs particuliers sont à votre disposition pour combler vos lacunes. N’hésitez plus : si vous voulez remonter votre moyenne, vous pouvez compter sur leur savoir !