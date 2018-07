Home » Nature Comment utiliser les huiles essentielles quand on fait du sport ? Nature Comment utiliser les huiles essentielles quand on fait du sport ?

Les huiles essentielles sont connues pour leurs propriétés bienfaitrices et apaisantes. Réputées pour atténuer certaines douleurs, comment peut-on les utiliser lorsqu'on pratique une activité sportive régulière ? Apportent-elles réellement une aide appréciable ou ont-elles un effet placebo ?

Comment les huiles aident-elles les sportifs ?

Le sport met parfois le corps à rude épreuve. Courbatures, fatigue, mycoses des pieds, déchirures musculaires…il faut savoir faire face et prendre soin de soi pour ne pas prendre un carton rouge et se voir interdire la pratique du sport par notre ou médecin ou, pire, par une saturation du corps. Les huiles permettent de préparer le corps à l'activité, d'échauffer les muscles ou d'assouplir les articulations, pour prévenir les risques infectieux ou soulager les crampes.

Les huiles présentent l'avantage de se diffuser dans la circulation sanguine et d'agir sur la zone endolorie car elles pénètrent rapidement l'épiderme. Les propriétés diffèrent d'une huile à l'autre. Certaines ont un effet antiseptique, comme l'huile absolue de Jasmin, d'autres constitueront une alternative aux anti-inflammatoires, comme l'huile de lavande, tandis que d'autres encore, telle l'huile essentielle de gaulthérie, apporteront par exemple un soulagement en cas de douleurs musculaires ou articulaires. Utilisées ensemble, l'efficacité des huiles s'accroît. Demandez conseil avant de vous préparer seul,e vos propres cures.

Comment optimiser la récupération ?

Peu connue, l'huile essentielle de poivre noir présente un certain intérêt pendant la phase de récupération des sportifs. Elle chauffe la zone sur laquelle on l'applique, et possède des propriétés toniques circulatoires qui favoriseront le drainage musculaire. Pour prendre soin des tissus, prévenir des éventuels futurs traumas et aider à guérir les micro-déchirures, on utilisera de l'huile essentielle d’hélichryse italienne. A noter : elle peut également être utilisée en préparation d'un effort important.

Le saviez-vous ?

L'huile essentielle de laurier noble permettrait, par simple olfaction, de mener vers la victoire : son odeur apporte confiance, courage et détermination !