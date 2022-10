Ces dernières années, les cryptomonnaies sont devenues une attraction pour de nombreux investisseurs du monde entier. C'est une monnaie virtuelle basée sur des principes spéculatifs. Dans ce registre, il existe différents types d'investissements, en l'occurrence l'investissement à long terme. Cette approche est généralement appréciée par les investisseurs, car elle offre de nombreux avantages. Le présent article vous permet de savoir pourquoi investir dans la cryptomonnaie.

Pour réduire les risques de pertes

Investir dans les monnaies virtuelles au fil du temps est souvent une stratégie réussie. Cette méthode est idéale pour les débutants qui n'ont pas d'expertise particulière dans le domaine des monnaies numériques. Concrètement, il s'agit d'échanger des euros contre des cryptomonnaies. Il est toutefois possible de consulter l'avis 2022 de etoro pour ceux qui veulent s'initier à la bourse sans se prendre la tête.

Ensuite, vous pariez sur le fait que celles-ci prennent de la valeur plus tard. L'objectif est de réaliser des plus-values ​​lors de la revente de cryptomonnaies. Les stratégies d'investissement à long terme sont également connues sous le nom de "hold" dans le jargon boursier et de la communauté crypto.

La cryptomonnaie la plus échangée au monde est le Bitcoin. Il peut être utilisé pour obtenir des biens et des services dans les pays du monde entier. Cependant, ce modèle de paiement n'est pas encore répandu en France. Par conséquent, cette monnaie virtuelle est davantage considérée comme un actif financier spéculatif pouvant être investi comme un placement. Par conséquent, l'investissement à long terme est de moins en moins considéré comme un pari risqué. En fait, les plus grandes institutions financières achètent des cryptomonnaies, en particulier Bitcoin.

Pour bénéficier de faibles taux de frais

Un autre avantage de l'investissement sur le long terme est qu'il nécessite très peu de transactions. En fait, ce type d'investissement ne nécessite pas une activité constante sur le marché des cryptomonnaies. Par conséquent, vous ne payez ni commissions ni frais de transaction, ce qui réduit considérablement vos dépenses. Vous pouvez vous référer aux Héros de la finance si vous recherchez un guide pour mieux comprendre le système.

De manière générale, les plateformes de monnaie virtuelle taxent généralement toutes les transactions. Celles-ci comprennent les frais d'approvisionnement, de retrait, de transfert et de transaction. Parfois, le montant de ce paiement peut être très élevé. Concrètement, plus vous négociez sur le marché des cryptomonnaies, plus il évolue. Vous pouvez réduire ces coûts en choisissant des placements à long terme qui ne nécessitent pas de suivi quotidien.

En bref, les investissements à long terme donnent généralement de meilleurs résultats. L'investissement est plus susceptible de réussir dans le temps qu'à court terme lorsqu'il est plus sujet à la volatilité des marchés. Ce paramètre rend également cette méthode très adaptée aux traders débutants.