Comment une agence de gestion locative à Montpellier permet de louer son appartement plus facilement ?

Faire appel à une agence de gestion locative à Montpellier pour louer son appartement peut garantir plusieurs avantages de taille, dont la facilité de trouver un locataire. Le savoir-faire des experts de l’immobilier et les outils à leur disposition peuvent vous être d’une aide cruciale dans vos recherches. Les services d’une agence de gestion locative à Montpellier offrent souvent un accompagnement personnalisé : de la rédaction de votre annonce à la signature du contrat de location, le tout dans un délai relativement court en fonction des spécificités de votre appartement.

Pourquoi passer par une agence de gestion locative à Montpellier ?

S’occuper de la gestion locative de son appartement à Montpellier est un travail qui nécessite non seulement du temps, mais aussi pas mal d’énergie. Avec vos activités professionnelles et personnelles à côté, vous occuper de ce type de tâche peut devenir un vrai cauchemar au quotidien. De plus, la gestion locative d’un appartement nécessite une connaissance pointue du marché immobilier, des démarches administratives à réaliser et d’avoir les bons contacts pour trouver rapidement un locataire. Ces paramètres sont les garanties de la réussite de votre investissement et d’une rentabilité optimale.

A lire aussi : L’immobilier à Hossegor

Vous pouvez faire appel à une agence de gestion locative à Montpellier dans le cadre d’un investissement en Pinel. Il s’agit d’un dispositif de défiscalisation permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt en fonction de la durée d’engagement de location choisie. Pour 2022, les taux de réduction sont fixés à 12 % pour un engagement locatif de 6 ans, de 18 % pour 9 ans et de 21 % pour 12 ans.

Dès 2023, ces taux connaîtront une baisse graduelle avec l’entrée en vigueur du Pinel +. Ils passeront respectivement à 10,5 %, 15 % et 17,5 %. En 2024, ils descendront une dernière fois à 9 % pour 6 ans, 12 % pour 9 ans et 14 % pour 12 ans. Pour profiter des taux maximums, il faut que les logements respectent les critères d’éligibilité du Pinel +, portant sur le confort des logements et leur respect pour l’environnement.

A lire également : CRM immobilier : le nouvel allié des professionnels du secteur

Une recherche de locataire plus rapide

La recherche de locataire est la partie la plus importante d'un parcours d’investissement immobilier. Le plus dur est de trouver un locataire solvable, c’est-à-dire une personne qui pourra respecter son engagement à louer l’appartement pour la durée convenue. Une agence de gestion locative à Montpellier connaît les bonnes techniques et dispose de moyens et d’outils pour raccourcir le délai de recherches de locataire. Grâce à un réseau répandu dans toute la région, vous aurez à disposition un éventail de candidats plus large. L’annonce de votre bien en location aura plus de visibilité, ce qui augmentera le nombre de candidatures.

Une annonce efficace

Une agence de gestion locative peut également prendre en charge : la rédaction de votre annonce immobilière, en prenant des clichés qui mettent votre appartement en valeur et en usant des techniques de marketing les plus efficaces. Par la suite, elle pourra sélectionner les meilleurs dossiers pour que vous puissiez faire un choix sans avoir le moindre doute sur la solvabilité du locataire. Selon l’agence sélectionnée, elle pourra s’occuper des visites, de la rédaction des contrats de location et de l’état des lieux d’entrée.

Un accompagnement dans toutes les étapes du projet

Une agence de gestion locative à Montpellier peut réaliser toutes les tâches administratives, des plus faciles aux plus complexes, se rapportant à votre appartement. Son expérience et son savoir-faire vous garantiront une tranquillité d’esprit tout au long du processus de location. Vous profiterez de conseils avisés en toute circonstance et dans toutes les démarches que vous devrez réaliser. Les accompagnements proposés par les agences sont souvent personnalisés, ce qui signifie que votre dossier sera évalué de manière méticuleuse et les actions à mener seront optimales pour votre situation.

Des risques de vacance locative limités

La vacance locative est votre ennemi numéro un et celui de votre portefeuille. En décidant de vous lancer dans une gestion individuelle, vous éprouverez peut-être des difficultés à trouver un nouveau locataire si jamais le vôtre souhaite partir. Il vous faudra refaire toutes les démarches nécessaires et cela risque de prendre du temps et donc, de l’argent. Une agence d’experts vous délestera de ce type de souci. Son réseau de locataires à la recherche d’un bien à louer est assez fourni pour minimiser les risques de vacance locative.

Des diagnostics réalisés dans les règles

Différents diagnostics sont obligatoires lorsque l’on veut vendre ou louer un appartement. Ils doivent être réalisés par des professionnels agréés avant l’étape de la recherche de locataire. Une agence de gestion locative trouvera pour vous la bonne entreprise pour effectuer cette mission. Parmi les diagnostics à réaliser, on citera : le diagnostic de l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic des surfaces habitables et le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Les garanties proposées par les agences

Un autre avantage de taille à travailler avec une agence, c’est de pouvoir sécuriser votre investissement en souscrivant à diverses garanties. La plus importante est la garantie de loyers impayés (GLI). Elle peut être activée si jamais votre locataire a du retard sur son loyer. C’est l’agence qui vous versera la somme qui vous est due pendant un certain temps (indiqué dans le contrat).

Une garantie juridique peut aussi être proposée par les agences immobilières. Elle vous sera d’une grande aide si jamais vous avez un litige avec votre locataire. Bien entendu, comme il y a toujours un tri minutieux des dossiers avant la validation de votre locataire, ce genre de situation est extrêmement rare.

Une garantie contre les dégradations est aussi à demander, si cela est possible, car la caution versée par le locataire pourrait ne pas suffire si les dégâts sont trop importants. Les garanties ne sont pas les mêmes en fonction des agences avec lesquelles vous allez travailler. Il est donc conseillé de bien s’informer sur le sujet et ne pas hésiter à faire quelques petites comparaisons avant de s’engager avec un professionnel.

Combien coûte une gestion locative ?

Le coût de la gestion locative peut constituer un frein pour certains propriétaires qui ne connaissent pas la réalité du marché. Il faut savoir qu’il n’est pas si élevé et qu’il est même raisonnable au vu des services disponibles. Dans la majorité des cas, les coûts sont de l’ordre de 5 à 10 % des loyers annuels, charges incluses. Additionnés, cela ne vous coûtera qu’un mois de loyer par an.

Bon à savoir : la commission intermédiaire en location est à la charge du propriétaire depuis la mise en place de la loi Alur. Il en est de même pour la réalisation des diagnostics obligatoires. De plus, avec l’investissement locatif Pinel, toutes les charges relatives à la gestion locative du bien peuvent être déduites des revenus fonciers.

Quels sont les principaux services d’une bonne agence de gestion locative ?

Une bonne agence de gestion locative à Montpellier doit pouvoir proposer un ensemble de services, de l’avancement des travaux à l’aide aux déclarations fiscales, cela comprend : l’accompagnement à la livraison, le suivi des réserves, la recherche de candidats-locataires solvables, la révision des loyers, la gestion des loyers et la possibilité de fournir une interface client numérique de qualité.