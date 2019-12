Home » Actu Comment trouver une activité pour le week-end ? Actu Comment trouver une activité pour le week-end ?

Les week-ends sont généralement dédiés à la famille. Toutefois, avec notre rythme de vie actuel, les moments en famille se font de plus en plus rares au détriment de l’épanouissement des enfants. Il est tout à fait compréhensible que les parents ne pensent qu’à se reposer pendant ces brefs moments de répit. Il arrive également que les tâches ménagères et les activités sociales ne nous laissent aucun temps pour nous. Or, il est essentiel de passer du temps de qualité avec les enfants, et ce, à tout âge. Ces moments partagés en famille sont très importants pour leur développement. À défaut de pouvoir leur consacrer le temps qu’il faut chaque jour, vous pouvez choisir des activités à faire en famille les week-end. Nous avons regroupé pour vous des idées d’activités qui augmenteront le sentiment de joie de vivre de toute la famille et qui renforceront vos liens de confiance.

Faire de la randonnée en famille

Les randonnées sont d’excellentes idées pour partager des moments de plaisir et de découverte en famille. Un enfant peut faire de la randonnée dès trois ans. Les enfants s’amuseront davantage si vous donnez du sens à la randonnée. En effet, ils auront d’autant plus de plaisir à se promener s’ils se sentent investis d’une mission. Vous pouvez par exemple leur demander de trouver les plots indiqués sur la carte de parcours. Vous pouvez également leur demander de trouver une plante en particulier.

Pour les plus grands, proposer des challenges en photo est une excellente idée pour les amuser. Un parcours d’une distance de 3 à 6 km avec un faible dénivelé devrait suffire si vous randonnez avec des enfants de 3 à 5 ans. Les enfants de 6 ans et plus peuvent faire une randonnée d’une distance de 7 km et plus selon leur âge. Pour randonner en famille sans problème, n’hésitez pas à vous rendre auprès des offices de tourisme pour trouver les parcours les plus adaptés à tous les membres de la famille.

Faire des sorties culturelles

Les sorties culturelles vous permettent à la fois de partager des moments de qualité en famille et d’améliorer vos connaissances. Les événements culturels sont nombreux et il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez, en effet, visiter les bibliothèques, les musées et les médiathèques. Vous pouvez également assister à des spectacles, des expositions, des soirées, des festivals, des spectacles et autres événements culturels et artistiques en tout genre. Vous pouvez également effectuer des visites guidées en famille pour découvrir la richesse culturelle d’une région.

Par exemple, l’univers de l’art et culture à Bordeaux est remarquable et attire chaque année des millions de visiteurs. Cette ville regorge de curiosités culturelles qui ne demandent qu’à être visitées, y compris sa fameuse cathédrale gothique de Saint-André, ses musées d’arts, ses manoirs de XVIIIe et XIXe siècles et bien d’autres. Si vous habitez dans cette ville, vous n’aurez aucune difficulté à trouver une activité culturelle à faire en famille.

Aller dans un parc d’attractions

Tous les enfants adorent aller s’amuser dans les parcs d’attractions. C’est également l’occasion pour vous de retomber en enfance et de vous amuser autant que vos enfants. Les parcs d’attractions proposent des attractions pour tous les goûts et pour les petits comme les grands. Il y a vraiment peu de chance que vos enfants s’y ennuient. Les parcs d’attractions les plus visités en France sont Disneyland et le Parc Astérix. Ils proposent des centaines d’attractions qui feront le bonheur de toute la famille. Il existe également d’autres parcs tout aussi intéressants comme le Puy du Fou. Ce dernier propose de revivre les grands moments de l’histoire de la France grandeur nature. C’est un excellent moyen pour faire vivre aux enfants leurs cours d’histoire et de leur faire passer moins de temps sur les écrans.

Pêcher en famille

La pêche en famille est une excellente idée pour rassembler tout le monde autour d’une activité ludique et agréable. Idéale pendant l’été, cette activité est accessible à toute la famille et permet de vivre de bons moments de convivialité. Il existe de nombreux sites en France où vous pouvez vous adonner à la pêche en famille que ce soit en eau douce ou en mer. C’est également un bon moyen de mettre les enfants en contact avec la nature et les sensibiliser à mieux la protéger. Pour profiter au mieux de cette activité, vous pouvez réserver auprès d’un complexe hôtelier proposant la pêche dans ses activités. Cela vous évite également d’investir dans des équipements tels qu’un moulinet de pêche. En effet, ces établissements mettent généralement les équipements de pêche nécessaires à la disposition de ses clients.

Apprendre à cuisiner

Les enfants aiment en général imiter les grands. Les ateliers de cuisine leur permettent justement de se mettre dans la peau d’un adulte et de devenir acteurs de leur alimentation. Il existe de nombreux ateliers de cuisine que vous pouvez pratiquer en famille. Vous apprendrez à confectionner ensemble des recettes au choix. Il y en a pour tous les goûts. En plus de vous permettre de déguster divers délices que vous avez confectionnés vous-mêmes, les ateliers de cuisine en famille vous permettront de renforcer la complicité entre les parents et les enfants. Vos petits ne pourront qu’apprécier ces moments de gourmandise qu’ils auront la chance de partager avec leur maman et/ou leur papa.

Jouer à un jeu de société

Les jeux de société sont à la fois ludiques et enrichissants. En plus de permettre de passer du bon temps en famille, ces jeux aident les enfants à user de leur bon sens et à se concentrer. Le Monopoly est le jeu de société de famille par excellence. Il aide les enfants à calculer rapidement et à gérer leur budget et leurs revenus. À part le Monopoly, il existe toute une panoplie de jeux de société qui vous permettront de vous amuser ensemble sans sortir de chez vous et sans y allouer un budget spécial. Parmi eux, le scrabble, le jeu des sept familles, le jeu de devinettes « Imagine » et bien d’autres.