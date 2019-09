Home » Loisirs Comment bien choisir son moulinet de pêche ? Loisirs Comment bien choisir son moulinet de pêche ?

Chacun a sa passion dans la vie et les activités qui peuvent passionner un être humain sont innombrables. Au nombre de celles-ci, il y a la pêche. Si vous aimez pêcher alors, vous devez forcément savoir qu’il est ennuyant de rater sa cible. À cet effet, des outils ont été inventés pour compléter votre canne à pêche. Parmi ceux-ci, il y a le moulinet. Ce dernier vous aide à être victorieux sur votre poisson. Cependant, vous devez bien choisir votre moulinet pour ne pas être déçu.

Les critères de choix du bon moulinet de pêche

Dans le choix de votre moulinet de pêche, vous devez forcément vous baser sur certaines spécificités. Tout d’abord, vous devez rechercher un moulinet de pêche avec la bonne puissance. Avec cette puissance, vous avez une proie précise à rechercher. Cela dit, pour attraper les plus gros poissons, il faut forcément avoir une puissance adéquate. Cette dernière s’exprime en kilogramme et s’apparente à la résistance linéaire maximale du frein du moulinet.

Ainsi, quand le poisson exerce une force supérieure à celle du frein, grâce à cette résistance, le moulinet va libérer du fil. De ce fait, votre fil ne sera pas cassé. Ici, il ne faut pas vous fier à la présence d’un quelconque système de sécurité. Par ailleurs, pour trouver un moulinet de pêche adapté à votre confort, vous devez prendre le moulinet ayant plus de roulement. Un nombre intéressant de roulements garantit la fluidité de la rotation. Ce faisant, votre pêche se fera plus confortablement.

Les autres critères indéniables à rechercher

Il est également recommandé d’opter pour un moulinet bien robuste. Avec des matériaux en composite, votre moulinet résistera mieux aux cas difficiles. Toutefois, vous serez amené à supporter un poids conséquent. Si vous recherchez un moulinet qui pèse moins, tournez-vous alors vers les moulinets en aluminium. Aussi, sachez que lorsque votre moulinet pèse moins, vous avez un surplus de confort d’utilisation. En outre, vous devez choisir un moulinet ayant une bobine ‘’Long Cast’’.

Avec ce type d’accessoire, vous ne gaspillerez pas de vitesse lorsque le fil est éjecté. Il s’agit ici de la distance au lancer et cette bobine va diminuer considérablement les frottements. Après tout ceci, vous devez considérer l’emplacement du frein. Les freins avant sont plus adaptés au lancer, mais vous n’avez pas un total contrôle lors de la lutte avec le poisson. Par contre, quand le frein est placé à l’arrière, votre canne est certes plus lourde, mais elle réagit bien au moment où le poisson se présente.

Que choisir entre tambour fixe et tambour tournant ?

Si vous débutez dans la pêche, optez pour le moulinet à tambour fixe. Avec ce modèle, vous n’aurez aucun mal à vous servir du fil. En effet, les moulinets à tambour fixe sont très simples d’utilisation. En actionnant juste la manivelle, vous arriverez à tirer le fil et votre poisson parviendra plus aisément à la surface. Quant au moulinet à tambour tournant, il offre plus de performance en ce qui concerne le freinage. Ce modèle est plus conseillé pour la perche au gros. Il donne plus de force traction, car il possède plus de fils.