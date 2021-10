Comment peut-on utiliser le lierre grimpant 

Le lierre grimpant est une plante envahissante qui bénéficie souvent d’une mauvaise réputation à tort. Pendant la période antique, cette plante a été utilisée dans le traitement de nombreux maux. Elle lutte essentiellement contre la toux, les infections respiratoires, le rhume, la coqueluche, etc.

Le lierre peut être utilisé en application interne sous forme d’infusion ou en application externe sur la peau, sous forme de crème, de cataplasmes… Souhaiteriez-vous en savoir plus sur les propriétés et l’utilisation de cette plante ? Nous vous invitons à lire cet article.

Description du lierre grimpant



Le lierre rampant, grimpant ou encore lierre est une plante de la famille des Araliaceae. C’est une liane de feuilles persistantes en hiver et qui pousse spontanément dans les zones tropicales. Comme son nom le dit, c’est une plante qui couvre généralement les surfaces proches de son lieu de culture. Le lierre fait partie des quelques plantes sarmenteuses retrouvées en Europe et en Asie. Cliquez ici pour trouver du lierre.

Le lierre grimpant est une plante rampante qui peut aller jusqu’à 500 cm. Elle émet des enracinements le long de sa tige pleine, coriace à section ronde. Ses feuilles sont alternes, ovales ou rectangulaires, à limbe assez coriace. Elles sont de couleur vert foncé ou légèrement blanche autour du limbe et possèdent une base simple.

Dans cette plante, on retrouve principalement les saponines et les hédérasaponines qui sont des expectorants et antispasmodiques. On peut aussi y trouver :

Des flavonoïdes ;

Des acides phénoliques ;

Des stérols ;

Des dérivés du falcarinol.

Utilisation du lierre

Le lierre est utilisé sous de nombreuses formes pour remplir divers rôles au sein de l’organisme. Vous pouvez trouver quelques exemples ici.



Utilisation en interne

Le lierre grimpant est utilisé de diverses façons en prise orale :

Sous forme de pastille pour soulager les irritations et les douleurs de la gorge et améliorer la voix et la respiration. Il améliore le passage de l’air à travers les voies respiratoires, ce qui réduit la sensation d’inconfort ou de douleur.

Sous forme d’infusion pour traiter la toux, les bronchites aiguës et bénignes. L’infusion de lierre est aussi utilisée pour lutter contre l’eczéma.

Utilisation en externe de la plante

En utilisation externe, les dérivées du lierre grimpant sont très efficaces dans le traitement et l’entretien de la peau. Les crèmes ou gels de la plante sont essentiellement utilisés pour lutter contre les dermatoses avec démangeaison et pour régimes amincissants.

La décoction se montre efficace dans le traitement des névralgies, des rhumatismes ainsi que pour perdre du poids. Les cataplasmes faits à partir du lierre luttent quant à eux contre la coqueluche.

Pour ceux qui veulent planter du lierre dans leur jardin, vous avez le choix entre différentes variétés. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo également pour mieux les connaître.