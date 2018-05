Home » Actu Comment organiser un anniversaire à thème à Paris ? Actu Comment organiser un anniversaire à thème à Paris ?

Vous habitez la capitale ou vous souhaitez venir y fêter un anniversaire particulier. Tout est une question d’organisation pour réussir à faire de cette soirée un véritable moment de rêve et de partage. Paris est une ville cosmopolite et vous trouverez des idées qui conviennent à tous les goûts et toutes les envies. Voici quelques thèmes pour une fête insolite et originale.

Le vieux Paris

Vous aimez les ambiances vintage et raffolez de tout ce qui est ancien. Emmenez vos amis et votre famille dans le Paris de la fin du 19e siècle, à la grande époque de la construction de la tour Eiffel. Certains établissements de la période 1800 comme le Delaville proposent de louer leurs salles de restaurant. Privatiser un bar à Paris dans le pur style de la période industrielle fera certainement sensation pour tous les nostalgiques d’art nouveau, et d’art déco.

Paris bling-bling

Vous êtes plutôt adeptes des ambiances branchées et festives et vous aimez vous montrer. Pourquoi ne pas en profiter pour sortir dans une boîte à Paris ou tout simplement privatiser un bar lounge avec une décoration et un DJ pour passer une soirée inoubliable à l’image des anniversaires de tous les VIP ? Certains vont même jusqu’à organiser des croisières privées sur la seine en louant des péniches.

Paris bobo chic

C’est la dernière tendance en vogue dans la capitale. L’idée est de reprendre les vieilles habitudes des Parisiens en apportant une petite touche spéciale. Une coupe de champagne sur les rives du canal Saint-Martin, un pique-nique gastronomique sur-le-champ de mars, un déjeuner dans un potager planté sur les toits de la capitale. Toutes les idées originales sont bonnes à prendre. Une autre pratique de plus en plus répandue consiste à fréquenter les lieux festifs éphémères. Il s’agit, d’anciennes salles, d’anciens entrepôts loués par des organisateurs de soirée pour plusieurs semaines. Ces derniers vont aménager les lieux pendant un temps limité pour y organiser des évènements branchés.