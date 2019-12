Home » Immobilier Comment économiser sur le prix de construction de votre maison neuve ? Immobilier Comment économiser sur le prix de construction de votre maison neuve ?

Vous rêvez de devenir propriétaire, mais vous ne trouvez pas votre bonheur dans les biens immobiliers en vente. La seule solution : partir vers l’acquisition d’une habitation qui vous ressemble : la construction d’une maison neuve ! Mais le prix de cet investissement immobilier vous freine, votre budget est limité. Vous pouvez pourtant accéder au rêve ultime, en optant pour une maison “prêt à finir”…

Relevez vos manches, finissez votre maison vous-même

La maison en kit est une maison prête à construire qui est livrée par le constructeur sans être achevée. Une fois le gros œuvre terminé (mise hors d’eau hors d’air), vous prenez le relais pour réaliser vous-même les travaux de finition qui consiste à aménager l’intérieur de la maison pour la rendre vivable. Le constructeur vous fournit tous les matériaux nécessaires en kit, en fonction de la taille de votre maison et du plan des pièces de celle-ci. Il ne vous reste plus qu’à jouer à l’apprenti bricoleur ! A la clé : 30 % de moins sur le prix de vente par rapport à une maison “clés en main” ! Un bon argument pour se donner du courage… Vous aurez en plus la grande fierté d’avoir achevé vous-même, votre habitation. Les travaux à effectuer comprennent l’électricité, la pose des cloisons, les enduits, les peintures, la plomberie, les sols (carrelages, parquets…). Reste ensuite à choisir votre cuisine équipée et à passer à la décoration et à l’ameublement…

Le prêt à taux zéro : un avantage financier intéressant

Pour la construction d’une maison neuve, vous pouvez bénéficier, selon vos conditions de ressources, du prêt à taux zéro. Celui-ci associé à un autre crédit ou à un apport, permet de financer une partie de votre maison sans intérêts et sans frais de dossiers ! En diminuant les charges relatives au crédit, le coût financier de la construction est allégé… Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, vous devez contracter le crédit pour réaliser votre résidence principale.