Home » Immobilier Les escaliers ne seront plus dangereux grâce à cet accessoire indispensable Immobilier Les escaliers ne seront plus dangereux grâce à cet accessoire indispensable

Que ce soit les escaliers d’une maison ou d’une entreprise, ils peuvent être très dangereux. À cause des matériaux utilisés, il est tout à fait possible de glisser, la chute peut alors être très handicapante. Si certaines personnes se foulent la cheville, d’autres peuvent souffrir d’une fracture plus ou moins douloureuse. C’est pour cette raison qu’il faut sécuriser tous les escaliers avec un nez de marche qui se fixe à l’avant. Pour en savoir plus, nous vous proposons de rejoindre le site d’un professionnel qui vous propose tous les accessoires dont vous avez besoin.

Un nez de marche adapté à vos escaliers

Bien sûr, pour protéger des escaliers d’une maison, vous ne prendrez pas les versions avec du jaune et du noir. Il sera préférable d’adopter des modèles un peu plus élégants qui s’adapteront parfaitement à la décoration des lieux. Ce professionnel met donc à votre disposition un large catalogue avec des prix assez intéressants.

A lire en complément : CRM immobilier : le nouvel allié des professionnels du secteur

Le nez de marche peut être utilisé dans tous les locaux professionnels et les bâtiments publics.

Une version à moins de 100 euros est antidérapante, elle est conçue avec de l’acier inoxydable, cela permet d’avoir une bonne robustesse.

Dans certaines conditions, il est impossible de faire l’impasse sur les bandes photoluminescentes, les marches sont ainsi vues dans le noir.

Le tarif passe à 90 euros pour ces modèles ou à moins de 70 euros pour une version en fibre de verre.

Le nez de marche peut se fixer assez facilement à l’aide des vis, mais il y a également des autocollants très puissants. Les finitions sont alors intéressantes, cela évite d’entacher la décoration des lieux avec de tels accessoires disgracieux sauf si vous avez des caches pour la tête des vis.

Se déplacer en toute sécurité

Les escaliers sont pratiques, mais ils sont très dangereux que ce soit pour les personnes victimes d’un handicap ou avec une mobilité réduite. Les femmes, les enfants et les hommes peuvent chuter lorsque les marches sont mouillées même s’ils sont en pleine forme. Cela montre que la sécurité doit être maximale et nous vous conseillons d’acheter un nez de marche. Il doit équiper l’ensemble des marches et les déplacements ne seront plus dangereux.

A lire également : Pourquoi passer par un professionnel pour acheter sa maison ?

Que ce soit pour les visiteurs ou les employés, ne négligez pas l’usage de ces accessoires, car vous pourriez être responsable d’une chute. Les conséquences seraient alors très importantes pour votre entreprise, d’où l’intérêt d’acheter un nez de marche antidérapant via cette boutique.