Comment bien préparer une colonie de vacances pour faire du surf ?

Votre enfant aime pratiquer le surf ou souhaite l’apprendre, l’inscrire à une colonie de vacances sera une bonne idée. Les colonies accueillent les jeunes de différents âges pendant les vacances scolaires.

Au-delà de faire du surf, ils ont aussi la possibilité de s’essayer à d’autres activités nautiques. Voyons ensemble la meilleure préparation pour faire vivre à vos enfants une expérience unique et enrichissante.

Les raisons du choix d’une colonie de vacances

Les colonies de vacances sont très souvent organisées autour de certaines thématiques. Votre enfant a ainsi la possibilité de choisir l’activité qui lui correspond le plus. Par exemple, une colonie de vacances surf est idéale si votre ado pratique le surf ou souhaite tout simplement l’apprendre. Les programmes d’apprentissage sont adaptés à tous les niveaux (débutant ou confirmé) et tiennent compte de l’âge. Votre enfant peut également essayer de pratiquer d’autres sports nautiques comme le kayak de mer.

Les colonies de vacances en général sont destinées aux enfants et ados d’âges compris entre 6 et 17 ans. C’est pour eux l’occasion de faire de nouvelles rencontres, de s’amuser et surtout de profiter des belles plages et de la brise marine pendant l’été. Plusieurs activités sont organisées pour meubler le séjour des jeunes avec en bonne place les activités nautiques. Les activités culturelles et artistiques sont également au rendez-vous pour le plus grand bonheur des participants.

Voyager avec d’autres adolescents du même âge permet aux jeunes de sortir pour un temps du cadre familial. Ils apprennent ainsi à vivre en société, s’entraider et établir des relations d’amitié. D’autre part les jeunes développent leur sens de la responsabilité et de la prise d’initiative sous la supervision et l’encadrement des moniteurs.

Quelles destinations pour vos vacances surf

Les zones balnéaires sont idéales pour la pratique du surf lors d’une colonie de vacances. En France plusieurs communes comme Biarritz, Hendaye ou encore Anglet offrent une belle vue sur l’océan Atlantique. Le Pays Basque dans les Pyrénées-Atlantiques possède de belles plages de sable blanc pour les passionnés de glisse. Biarritz considérée comme le berceau du surf en France, regroupe plusieurs spots (plus d’une dizaine) des niveaux intermédiaires et confirmés.

Vous pouvez tout aussi bien vous installer dans une commune comme Bayonne pour votre colonie de vacances. Les landes sont également un lieu de prédilection pour le surf. Avec ses plages comme celles de Biscarrosse et du Vieux Boucan, elles offrent de belles vagues de surf idéales pour les niveaux intermédiaires et confirmés.

Il est important de noter qu’il existe différentes plages pour différents niveaux de pratique du surf. Que vous soyez débutants, intermédiaires ou avancés, il y aura toujours une plage adéquate pour vous exprimer. Le choix de la plage prend également en compte les autres activités nautiques que vous souhaitez pratiquer pendant les vacances. Ces activités incluent entre autres du stand up paddle ou les sports sur board. Discutez avec votre enfant ou ado et permettez-lui de donner son point de vue par rapport au projet de colonie de vacances. Après tout, il en est le principal concerné !