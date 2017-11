Home » Mode Comment bien entretenir ses sneakers Mode Comment bien entretenir ses sneakers

Ceux qui possèdent une petite collection de sneakers savent que l'entretien est essentiel pour les garder le plus longtemps possible. Astuces, produits d'entretien, spray imperméabilisant… Les procédés sont de plus en plus innovants.

Laver soi-même ses sneakers est envisageable

Certains cordonniers vous customisent vos chaussures avec professionnalisme. Il existe également des kits d'entretien pour les nettoyer à la maison. Aujourd'hui la folie des sneakers s'accroît de jour en jour, il suffit de consulter https://www.sneakers.fr/pour le comprendre. Comme tous les adeptes de belles baskets, la tache reste l'ennemi ultime qu'il faut éliminer. Qu'elles soient en cuir ou en daim, il est tout à fait possible d'en prendre soin à domicile. Deux possibilités s'offrent à vous, soit vous utilisez un produit d'entretien classique ou vous vous procurez une version spécifique. Il est important de bien connaître la matière principale de la chaussure. Le cuir et le daim se lavent de différentes façons. Les sneakers en daim restent les plus fragiles. Il est conseillé de les protéger dès l'achat avec un imperméabilisant.

Cette chaussure si confortable doit être entretenue

Par la suite, la gomme blanche effacera une petite tache. Le talc peut aussi être une solution. Certaines paires de sneakers coûtent très cher, l'entretien est donc primordial. Il existe des box vendues une trentaine d'euros sur internet. Elles contiennent tout le nécessaire, c'est un petit investissement très utile pour chouchouter vos chaussures préférées. Les sneakers sont aujourd'hui portées dans la vie de tous les jours, il s'agit d'une chaussure très prisée par les plus jeunes. La plupart du temps, elles sont composées de produits chimiques, la semelle est en caoutchouc synthétique ou en carbone. Le lavage en machine est déconseillé, car cela pourrait endommager ses composants et provoquer notamment des décollements.

La brosse à dents peut être efficace

Il ne faut pas les mettre dans le sèche-linge, ni près d'un radiateur ou une autre source de chaleur. Pour les tâches (herbe, peinture…), il existe des solutions. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès d'un professionnel. La semelle intérieure doit être nettoyée, car au contact des pieds nus ou de la transpiration, les sneakers peuvent dégager de mauvaises odeurs. Pour ralentir l'usure, prévoyez deux paires semblables, une méthode très efficace. Pour blanchir les semelles, vous avez une solution à laquelle on ne pense pas toujours : la brosse à dents et le dentifrice, cela donne de bons résultats.