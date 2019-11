Home » Actu Comment bien choisir son traiteur à Paris Actu Comment bien choisir son traiteur à Paris

Choisir un bon traiteur à Paris commence par la définition correcte de votre projet d’évènement. Cela se poursuit par des échanges avec les candidats pressentis et se termine par l’harmonisation des détails pratiques relatifs au service.

Préliminaires

Avant d’aller à la recherche d’un traiteur, réfléchissez à l’événement que vous organisez. Ce dernier se tient-il en plein cœur de la capitale ou à sa périphérie ? Avez-vous envie que les invités soient impressionnés ? Satisfaits ? Ce point n’a-t-il aucune importance ou incidence sur le succès de l’activité ? Répondez à ces questions, cela vous permettra déjà de savoir s’il est plus pertinent d’inviter un traiteur d’un palace ou celui d’une brasserie. Ces deux exemples ont pour but de montrer que l’image du traiteur peut brouiller votre événement. Pour énoncer un truisme : servir du caviar lors du lancement d’un parfum de luxe est évident. S’assurer que le traiteur sera familiarisé à ce standing est vital pour laisser une bonne image de vos produits et de votre entreprise. Dans le sens opposé, pour une réunion entre anciens d’un lycée, le service doit être plus convivial.

Mettez-vous à la place des invités

Contacter un traiteur pour livraison rapide à Paris pour recevoir un repas végétarien, végétalien, kasher, halal ou sans gluten dans les trente minutes qui suivront votre appel parce que vous n’aviez pas vérifié les contraintes alimentaires des invités induit le plus souvent des surcoûts dont vous pourriez parfaitement vous passer.

Concevez aussi le scénario du déplacement des invités : mangeront-ils assis ? Debout ? Un dîner sollicite la participation de serveurs alors qu’un cocktail dinatoire laisse les convives aller se servir. Ce qui sollicite moins de prestataires.

Et si vous restiez concentré sur le prix et les services ?

Rester concentré sur l’aspect business, donc financier peut être un bon plan. Vous pouvez faire des économies d’échelle en louant simultanément une salle et le service traiteur lié. Vous aurez le plus souvent de meilleurs tarifs.

Surveillez également les prestations qui vous sont facturées. Posez toutes les questions y compris celles qui semblent évidentes. Exemple : à quelle heure partiront les équipes du service traiteur ? Les participants devront-ils acheter leurs boissons ?