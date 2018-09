Home » Business Comment atteindre l’excellence opérationnelle ? Business Comment atteindre l’excellence opérationnelle ?

L’excellence opérationnelle renvoie à un état d’esprit des employés de l’entreprise qui leur permet de résoudre les difficultés. Elle vise une tension permanente vers l’amélioration des processus organisationnels. Elle consiste à affecter à chaque processus, le bon outil qui permet de le réaliser. Plus qu’une philosophie, un état d’esprit, l’excellence opérationnelle se veut une culture d’entreprise privilégiant la performance et qui va s’ancrer dans les comportements quotidiens des travailleurs de l’entreprise. La mise en œuvre de l’excellence opérationnelle ne procède pas de changements qui bouleversent du jour au lendemain le fonctionnement de l’entreprise mais il s’agit d’une transformation lente qui voit ses fruits éclore avec le temps.

Les principes de l’excellence opérationnelle

Pour atteindre l’excellence opérationnelle, il est utile d’en comprendre d’abord les principes. L’un des principes fondamentaux de l’excellence opérationnelle est le respect qui doit être voué à chaque salarié. Le respect et la considération accordés aux collaborateurs permet à chacun d’eux de se sentir valorisé et de donner ainsi le meilleur de lui-même. Le dirigeant doit exercer sa fonction avec humilité, il doit avoir une grande capacité d’écoute et privilégier un management inclusif.

L’excellence opérationnelle est une tension constante vers la perfection ; des résistances ne manqueront pas de surgir du fait d’une forte tendance à se confiner dans ses habitudes. Ces résistances doivent être surmontées. Il faut orienter le management vers une plus grande focalisation sur les processus. Lorsqu'une faille survient, on a tendance immédiatement à chercher un fautif, or la défaillance peut se situer au niveau des processus. Il est important de saisir l’interconnexion et l’interdépendance qui existe entre les différents services de l’entreprise pour une prise de décision optimale. La communication doit être permanente au sein de l’entreprise entre le top management et la base, les objectifs doivent être clairement déclinés.

Relever les défis de l’excellence opérationnelle

L’excellence opérationnelle est un impératif quand on considère les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises pour maintenir leur compétitivité et tenir tête à la concurrence. Pour garder sa compétitivité au sein du marché il est important de maîtriser la complexité des processus organisationnels et de dégager des perspectives d’amélioration.

Pour réussir à atteindre l’excellence opérationnelle il est important de relever un certain nombre de défis notamment le fait de mettre en cohérence le volet stratégique avec les aspects de nature opérationnelle, l’automatisation des méthodes et le fait de vaincre les résistances au changement.