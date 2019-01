Home » Business Comment aménager son stand pour un salon professionnel ? Business Comment aménager son stand pour un salon professionnel ?

Pour mettre en valeur l’image de votre société et avoir de la crédibilité à un salon professionnel, l’aménagement de votre stand doit être fait dans les règles de l’art. Cela vous permettra de faire connaître les services ou produits offerts par votre société et attirera beaucoup de visiteurs. Il existe plusieurs types de stand et vous pouvez choisir en fonction de vos besoins.

Les différents types de stand

Vous participez bientôt à un salon et vous vous demandez : quel stand utilisé ? Sachez que cela dépendra de la surface qui vous a été allouée et aussi de votre budget. Si vous avez droit à une petite surface, nous vous proposons d’opter pour un stand parapluie. Disponible en plusieurs formats, son montage se fait facilement et en peu de temps. De plus, il est facile à transporter grâce à la valise livrée qui l’accompagne.

Si vous avez un besoin d’une grande surface pour l’exposition de vos produits, alors il faut savoir occuper l’espace de façon optimale. Le stand modulaire vous permettra de personnaliser votre espace d’exposition avec du mobilier. Vous pouvez le décorer selon votre inspiration et faire essayer divers agencements. Pour attirer l’attention de visiteurs, vous pouvez opter pour un stand sur mesure. Cela nécessite un grand budget, car c’est un module de prestige conçu de manière unique pour votre exposition. Il vous permet de vous démarquer largement de la concurrence. Pour obtenir un stand sur mesure, vous pouvez faire appel à un standiste professionnel.

Quelques conseils

Avant l’aménagement de votre stand, il faut définir l’objectif de l’entreprise et la catégorie de client que vous désirez atteindre. Si vous souhaitez présenter vos nouveaux produits, il est recommandé de prévoir un espace d’exposition et si possible de démonstration. Si votre but est de tisser une relation client, des espaces ou un bureau serait alors nécessaire pour discuter avec les prospects et les clients. Il faudra évidemment mettre un accent particulier sur l’affichage pour gagner en notoriété. Vous pouvez augmenter vos finances en effectuant ainsi des ventes.

En outre, le design et les couleurs du stand doivent être en parfaite adéquation non avec la charte graphique de votre société mais également avec votre activité. Plusieurs espaces doivent être aménagés pour recevoir simultanément plusieurs visiteurs. L’emplacement peut également être équipé d’affiches, d’écran, de kakemonos et autres supports publicitaires. Pour mettre en avant les produits et créer une ambiance adéquate à la discussion, l’éclairage doit être bien travaillé. Enfin, il faut que l’aménagement de votre stand soit pratique afin que les clients s’y sentent continuellement à l’aise.