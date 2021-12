Home » Business Bien-être en entreprise : les essentiels pour une cafétéria bien aménagée Business Bien-être en entreprise : les essentiels pour une cafétéria bien aménagée

Salle de repos où tous les employés peuvent se rafraîchir le temps d’une pause, la cafétéria devra avoir au moins les meilleurs équipements pour optimiser la détente. Selon des études réalisées par des professionnels de la production de café, ¾ des salariés consomment au moins 2 tasses de boissons chaudes par jour sur leur lieu de travail. 70 % d’entre eux avouent même que la pause-café est un outil à part entière qui permet de booster la motivation. En outre, faire l’impasse sur cette pratique qui est jugée comme essentielle au bien-être des travailleurs est tout simplement inconcevable. Les responsables au sein des entreprises se doivent ainsi de considérer avec attention cet espace de vie commun.

Pourquoi le bon aménagement d’une cafétéria est-il important ?

À la pause déjeuner, à l’heure du goûter ou après une dure journée de travail de groupe, la cafétéria est le lieu de réunion le plus apprécié de tous les travailleurs au sein du siège d’une enseigne. Dotée d’une ambiance plutôt relax, siroter un bon café est un moyen efficace de se défaire le temps d’une tasse de ses responsabilités infinies. Allant des hauts cadres aux agents de surface, tous les profils de salariés peuvent se retrouver pour une boisson chaude.

Maximisant la communication entre collègues, la cafétéria est ainsi la scène de plusieurs échanges intéressants qui accélèrent la productivité et les relations professionnelles. Cette ambiance relax profite donc non seulement à l’entreprise, mais aussi aux travailleurs. Le sentiment d’appartenance, la sensation d’être considéré par l’entreprise et l’idée de maximiser la correspondance entre travailleurs en se retrouvant autour d’un bon café font de la cafétéria un lieu indispensable. Ainsi, son aménagement n’est aucunement à négliger pour favoriser la perception de tous les avantages qui découlent des retrouvailles qui s’y tiennent. Brâam, le spécialiste de la cafétéria d’entreprise est le partenaire par excellence à avoir pour la réalisation d’un tel projet d’agencement. Expert de la machine à café professionnel, Brâam propose des produits de qualité (snacking, café, etc.) pour une buvette d’entreprise saine, zéro déchet et engagée.

Les essentiels à intégrer au sein de la cafétéria d’entreprise

L’idée de la mise en place d’une cafétéria est de permettre à tous les travailleurs de pouvoir profiter d’un bel espace de détente même en heure de travail. Afin d’éviter que les salariés sortent de l’établissement pour se rafraîchir et prendre un petit encas, l’idéal sera donc d’implanter une buvette qui est équipée de tous les essentiels (voire plus) pour satisfaire aux besoins et attentes de tous. Parmi les équipements jugés primordiaux, on pourra mentionner :

La machine à café : sans doute le dispositif jugé fondamental, la machine à café sera le premier investissement à réaliser pour satisfaire les travailleurs à travers de bonnes boissons chaudes. En achat ou en location, les entreprises peuvent désormais primer sur un modèle de cafetière éco-responsable pour des consommations zéro déchet,

Fontaine à eau : pour se rafraîchir en temps voulu,

Réfrigérateur : permettant de conserver les aliments à la bonne température, le réfrigérateur donne accès aux travailleurs de ne consommer que des produits frais même au travail,

Système de réchaud : micro-ondes, plaque chauffante, bouilloire, etc. Avoir au moins l’un de ces équipements donne droit aux employés de consommer des plats chauffés,

Tables et sièges au nombre suffisant pour une occupation de masse.

Par ailleurs, le cadre devrait être agréable et accueillant pour faciliter le dialogue et optimiser la détente. Pensez à utiliser des couleurs différentes de celles qui parent les bureaux pour changer directement d’ambiance !