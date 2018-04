Home » Maison Combien d’années peut tenir une chaudière ? Maison Combien d’années peut tenir une chaudière ?

Durant les périodes froides de l’année, il est important de disposer d’un bon appareil de chauffage, et les chaudières remplissent bien ce critère. Cependant, outre les moments où on les utilise et les moments où ils ne fonctionnent pas correctement, on pense rarement à ces appareils, et quand on y pense, ce n’est souvent pas le remplacement qui est la préoccupation. Cette situation peut durer jusqu’à ce qu’un réparateur aborde le sujet du remplacement ou, dans le pire des cas, lorsque la chaudière cesse de fonctionner. Pour éviter les désagréments provoqués par ce genre de situation, il est alors important de savoir combien d’années peut tenir une chaudière.

De nombreux facteurs déterminent la durée de vie des chaudières

Généralement, une chaudière normale peut durer 15 ans. Mais cette durée de vie peut être réduite, prolongée, ou même multipliée, par certains facteurs. Ce sont entre autres : l’utilisation de la chaudière, l’entretien qui en est fait, sa marque, l’énergie qu’elle utilise, etc.

L’utilisation de la chaudière détermine sa durée de vie

Pour qu’une chaudière dure longtemps, il est important de bien l’utiliser. Cette utilisation dépend de la capacité de l’appareil à chauffer une demeure, de l’isolation thermique du logement, et des gestes d’utilisation des habitants de la maison. En effet, si une chaudière n’est pas assez puissante pour chauffer la surface du logement, on a souvent tendance à la pousser pour obtenir les résultats escomptés. Par cette simple utilisation maximale, on réduit considérablement la durée de vie de la machine. De même, une maison mal isolée peut demander un effort excessif à la chaudière. Si la pièce à chauffer est également trop petite pour la puissance de l’appareil, celle-ci risque de ne pas être utilisée correctement.

Un bon entretien pour garantir la longévité de la machine

La loi recommande un entretien annuel de la chaudière, et celle-ci doit être effectuée par un professionnel. Il est également recommandé de faire un nettoyage léger soi-même. Ces deux entretiens peuvent permettre d’allonger la durée de vie de la machine de 3 fois plus que la normale. En effet, ils permettent non seulement de garder la chaudière dans un bon état, mais de repérer les éventuelles pannes rapidement et de réduire le nombre de pannes. Des pannes trop répétées peuvent réduire la durée de vie d’une chaudière et un appareil mal entretenu se gâte plus rapidement qu’un appareil bien entretenu.

La marque de la chaudière choisie

Certaines marques de chaudières sont reconnues pour durer longtemps tandis que d’autres sont reconnues pour ne durer que le temps nécessaire. Ainsi, choisir une bonne marque permet d’avoir une chaudière qui tiendra dans le temps.

L’énergie utilisée par la machine pour fonctionner

Il existe des chaudières au fioul, au bois, à granulés, au gaz, etc. En fonction du type d’énergie permettant à la chaudière de fonctionner, la durée de celle-ci peut être plus ou moins longue. Pour de nombreuses personnes, les chaudières au fioul peuvent par exemple durer 20 à 25 ans, tandis que celles au gaz 15 ans et plus (sous certaines conditions).

Comment savoir qu’une chaudière arrive en fin de vie ?

De petits détails peuvent permettre de savoir qu’une chaudière arrive en fin de vie. En effet, lorsque les pannes deviennent répétitives par exemple, il faut envisager de changer la chaudière dont on dispose. En outre, certaines chaudières sont tellement vieilles qu’il est difficile de trouver des pièces de rechange pour les remettre en état. Par ailleurs, quand une chaudière devient top énergivore, il faut la remplacer. En effet, cela peut arriver, car plus les chaudières sont vieilles, plus elles consomment.

D’autre part, il peut arriver que le prix d’une pièce de rechange soit trop élevé et qu’il soit plus bénéfique de la remplacer. Ainsi, de nombreux moyens permettent de savoir qu’une chaudière arrive en fin de vie.

Comment prolonger la durée de vie d’une chaudière

Pour prolonger la durée de vie d’une chaudière, la première étape consiste à bien choisir sa chaudière ; faites alors appel à un professionnel pour bénéficier de conseils avisés. Une fois votre chaudière obtenue, entretenez-la correctement et évitez de l’utiliser à puissance maximale ou à puissance trop faible. Il est également important de régler la chaudière en mode hors gel lorsque l’on part trop longtemps de chez soi ; et de veiller à ce que les variations de température entre le jour et la nuit soient respectées.

Une chaudière peut ainsi tenir en moyenne 15 ans, mais cette durée de vie peut être réduite par les facteurs cités ci-dessus. Pour éviter cette situation, de nombreuses solutions existent.