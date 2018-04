Home » Maison Quelques informations pour se débarrasser des punaises de lit Maison Quelques informations pour se débarrasser des punaises de lit

Certaines petites bêtes sont tellement nuisibles qu’elles peuvent empoisonner votre existence. C’est le cas pour ces punaises de lit que vous devez éradiquer au plus vite avant que la situation ne prenne une ampleur conséquente, voire désastreuse.

La literie est largement appréciée par les punaises de lit

De nombreuses personnes pensent qu’elles ne sont plus au rendez-vous, mais la réalité est totalement différente. Les punaises de lit peuvent donc rendre votre sommeil insupportable puisqu’elles sont présentes dans tous les recoins de la literie comme les oreilles, les draps, les matelas, les housses… La lutte est très difficile puisqu’il est relativement complexe de les combattre avec des produits vendus dans les commerces classiques.

Des produits chimiques sont très efficaces

Qu’elles soient rouges ou vertes, vous devez utiliser la bonne arme pour tenter de les éradiquer de votre quotidien. La meilleure solution consiste à opter pour des produits chimiques, ce sont les plus pratiques, mais le danger est réel surtout si vous avez des enfants ou des animaux. Toutefois, cette méthode est souvent envisagée lorsque tous les traitements ont échoué. Ils restent donc une seule solution, se protéger le plus possible pour que ces produits n’entachent pas votre santé et votre confort. Dans tous les cas, la venue d’un professionnel est nécessaire pour qu’il puisse identifier le nid et l’ampleur des dégâts.

Quels sont les symptômes généralement observés ?

Les punaises de lit sont assez faciles à repérer puisqu’elles laissent des traces sur la literie, mais elles ont aussi tendance à vous piquer. Plusieurs symptômes sont ainsi observés :

Des démangeaisons cutanées

Des problèmes de peau comme des irritations

Des troubles du sommeil

Des allergies

Des chocs anaphylactiques

Il est important de préciser que ces punaises de lit ne transportent pas de maladies, mais elles peuvent proliférer très rapidement dans l’ensemble de votre maison, toutes les pièces sont ainsi attaquées.