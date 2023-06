Combien coûte en moyenne une consultation de voyance ?

Avant de prendre rendez-vous chez un voyant ou une voyante pour une consultation, il est important de connaître le tarif pratiqué. Ce dernier peut varier en fonction du type de consultation ainsi que de l'expérience du voyant pour lequel vous optez.

Le tarif dépend du mode de consultation

Une consultation de voyance dure en général plus ou moins une heure et les tarifs sont prescrits dès la prise de rendez-vous. Plusieurs paramètres peuvent influer sur le prix d'une séance de voyance, notamment le mode de consultation que vous choisissez.

Ainsi, une séance de voyance par mail coûte environ 20 euros, et c'est un bon moyen d'économiser tout en obtenant une réponse claire et détaillée. Comme le souligne votrevoyanceserieuse.fr, en utilisant le mail, vous pouvez poser une question de manière rapide et obtenir une réponse en 48 h maximum.

Certaines plateformes de voyance proposent de sélectionner plusieurs professionnels comme des médiums ou des tarologues consultables par mail. Grâce à l'écrit, vous gardez une trace, contrairement à une consultation orale dont vous pourriez omettre les détails les plus importants. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les interactions en face à face, le mail vous permet d'aborder plus aisément les sujets qui vous préoccupent. Néanmoins, il faut savoir que certains consultants comme les voyants auditifs auront besoin de vous entendre afin de vous délivrer des prédictions précises.

Pour rester dans le registre de l'écrit, vous pouvez aussi opter pour la voyance par chat qui coûte en moyenne 1,5 euro par minute. C'est un tarif compétitif qui est plus économique que par mail et vous obtenez les réponses à vos questions de manière instantanée. Avec le chat, le consultant peut vous donner des réponses tout aussi directes et précises qu'avec les autres méthodes. Si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer de vive voix parce que vous êtes au travail ou que vous ne voulez pas être entendu par votre entourage, la voyance par tchat peut être une bonne idée.

Néanmoins, le tchat présente quelques inconvénients même si elle est plus discrète et plus économique que par téléphone. En effet, vu la brièveté de l'échange, le voyant ne peut pas totalement s'imprégner de votre énergie. Certains médiums ou voyants ont en effet besoin de vous entendre ou de vous voir pour être plus éclairés et mieux ressentir votre énergie.

La consultation en face à face reste le meilleur moyen d'établir une vraie connexion avec le voyant et ce type de séance est facturé de 50 à 120 euros en moyenne. Elle dure une heure environ. Chez certains médiums stars très renommés, les prix peuvent très vite s'envoler pour atteindre les 300 euros.

La consultation par téléphone est aussi de plus en plus prisée, car elle a tous les avantages de la séance en direct, surtout si cela se passe par appel vidéo. Choisir le téléphone permet de bénéficier d'un tarif plus abordable.

Le coût de la séance dépend de l'expérience et de la réputation du voyant

Certains voyants-stars reconnus et très demandés affichent des tarifs de luxe, en moyenne 200 et 500 euros de l'heure. Le coût de la séance dépend donc de l'expérience et de la réputation du consultant pour lequel vous optez. Il n'appartient qu'à vous de faire votre choix : vous n'êtes pas obligé de payer le prix fort pour bénéficier d'une séance de qualité, l'important étant que votre consultant a une éthique de travail en accord avec vos convictions.

Fiez-vous, aussi, aux avis laissés par les précédents clients pour choisir votre voyant.

À quelle fréquence consulter un voyant ?

Il est en général nécessaire de respecter un délai minimum d'une semaine entre deux consultations. C'est le laps de temps qui vous permettra de bien assimiler la dernière séance. Il est déconseillé de se montrer obsessionnel au point de téléphoner ou d'aller vers votre voyant tous les jours ou même quelques heures après votre dernier échange.

Il y a cependant certains cas où une consultation supplémentaire est nécessaire pour compléter les informations. Ce type de séance n'est pas systématique et vous n'êtes pas obligé d'y avoir recours et votre voyant ne doit pas vous pousser à le faire.

C'est à vous de déterminer la fréquence idéale qui marche pour vous, mais gardez à l'esprit que le voyant ne peut pas influencer le cours des événements et qu'il faut faire preuve de patience pour voir les prédictions se réaliser.