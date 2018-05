Home » Voyage Colonie de vacances en été : quels atouts pour les adolescents ? Voyage Colonie de vacances en été : quels atouts pour les adolescents ?

Les avantages d’une colonie de vacances sont nombreux. Vos jeunes profiteront d’un cadre adéquat, pratiqueront des activités intéressantes, iront à la rencontre d’autres adolescents et relèveront leur niveau scolaire aux côtés de professionnels de l’enseignement. Pour des vacances réussies, rien ne vaut les atouts d’une colonie pour requinquer et lui donner envie de rester sur le bon pied.

La colonie de vacances, la solution pour des vacances enrichissantes

Partir en colonie de vacances est l’opportunité pour les adolescents de changer d’environnement et de découvrir de nouveaux horizons. Avec un professionnel de l’organisation des colonies de vacances, vos enfants seront dans un centre confortable et bénéficieront d’excellents traitements tout au long de leur séjour.

Ils auront également la possibilité de s’adonner à de nombreuses activités à l’instar de la voile, du tir à l’arc, du kayak, du football, de l’équitation, de l’accrobranche, etc. Ces activités individuelles et communes, supervisées par des moniteurs certifiés, leur permettra de se faire des amis et d’augmenter leur estime personnelle. Par ailleurs, la colonie de vacances pour ado est également une excellente occasion de prendre part à des sorties éducatives, notamment dans des musées ou des sites historiques.

L’assistance scolaire pour les classes du primaire et du secondaire

Durant leur séjour enrichissant, les jeunes rehausseront leur niveau scolaire. Et cela, à travers des cours dispensés par des professeurs et des enseignants expérimentés, ils pourront combler leurs lacunes et mieux se préparer pour le retour en classe.

L’accompagnement scolaire s’adresse aux élèves des cours primaires et secondaires. Par ailleurs, il est possible de renforcer le niveau de langue de votre enfant en l’inscrivant à un camp de vacances en anglais. Ce séjour linguistique lui sera très utile s’il doit continuer son cursus dans un pays anglophone.

L’occasion de responsabiliser les enfants dès le plus jeune âge

Inscrire son enfant en colonie de vacances est un excellent moyen de le responsabiliser. Il sera amené à prendre soin de ses effets personnels, à les ranger, à les protéger afin de les conserver plus longtemps. C’est également lui donner l'opportunité de grandir et de forger sa personnalité loin du cadre familial protecteur. En choisissant un organisateur chevronné, votre enfant reviendra à la maison grandi et plus épanoui.