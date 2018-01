Home » Business Choisir des fourches de manutentions fiables Business Choisir des fourches de manutentions fiables

On ne le dira jamais assez : on a toujours besoin d'un plus petit que soit. En l'occurrence, si l'on doit rapporter cette citation de La Fontaine au monde industriel – et pourquoi pas ? – une société a toujours besoin d'autres entreprises pour pouvoir travailler correctement. Une entreprise de confection a besoin de se fournir en tissus, une société qui fait du commerce en ligne aura besoin de se fournir en matériel informatique de qualité, une entreprise industrielle dans le domaine de l'agro-alimentaire aura besoin de denrées de base comme le lait ou le blé… Ainsi chacune des entreprises grâce auxquelles le nom de France évoque une compétence industrielle doit une partie de sa renommée à d'autres.

Des fournisseurs fiables

C'est en effet sur la fiabilité de ses fournisseurs que peut compter chacun des fleurons industriels hexagonaux qui font du commerce avec les plus grandes puissances du monde. Mais c'est aussi le cas d'autres entreprises, aux ambitions moins internationales ou du moins moins importantes, qui comptent autour d'elles sur un grand nombres de prestataires pour pouvoir fonctionner efficacement. Une entreprise de transport de marchandises doit ainsi pouvoir compter sur des fournisseurs de pièces détachées de camions et sur des fournisseurs de pneus, comme une entreprise de BTP sur un prestataire capable de lui fournir rapidement une fourche de manutention neuve pour ses engins. L'une ne pourrait vivre sans l'autre, et inversement.

Des relations de confiance

C'est ainsi que des relations se tissent entre entreprises, avec parfois des accords sur les prix en fonction du nombre de commandes annuelles, le fournisseur baissant parfois ses tarifs mais s'assure que celui qui en bénéficie passe toujours autant de commandes chez lui, par exemple. Ces relations basées sur la confiance sont déterminantes pour le dynamisme de l'économie comme sur la pérennité des entreprises et c'est une base sur laquelle elles peuvent compter pour pouvoir remplir leurs carnets de commande et donner à leur tour satisfaction à leurs clients. Ce cercle vertueux n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et il doit se constituer sur la base de négociations équitables pour les deux parties. C'est ainsi que l'économie prospère et que la France reste l'un des pays industrialisés les plus performants !